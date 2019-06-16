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الأحد 16/يونيو/2019 - 01:55 م

الإسكندرية الأزهرية تعلن أسماء أوائل الابتدائية والإعدادية

الإسكندرية الأزهرية
هبه عويضه
dostor.org/2671460

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية، أسماء أوائل طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية على مستوى المنطقة للعام الدراسي 20182019.

وجاء ترتيب العشرة الأوائل للشهادة الابتدائية "مبصر" على النحو التالي: ابتهال عمرو عبد العزيز، بالمركز الأول، بمعهد طاهر القويري، حاصلة على مجموع 650، بنسبة 100%، تسبيح عمرو سعد محمد، بالمركز الأول مكرر، بمعهد براعم طيبة، حاصلة على مجموع 650، بنسبة 100%، شهد شريف عبدالحكيم عبداللطيف، بالمركز الأول مكرر، بمعهد فتيات محرم، حاصلة على مجموع 650، بنسبة 100%، هبة الله شريف جمال محمود، بالمركز الأول مكرر، بمعهد براعم طيبة، حاصلة على مجموع 650، بنسبة 100%.

وجاءت يمنى أحمد فتحي في المركز الأول مكرر، بمعهد د.عبدالحليم محمود، حاصلة على مجموع 650، بنسبة 100%، أروى محمد محمود بكر، بالمركز السادس، بمعهد سموحة النموذجي، حاصلة على مجموع 638، بنسبة 98.20%، خديجة إسلام صلاح السيد، بالمركز السادس مكرر، بمعهد الإمام الشافعي، حاصلة على مجموع 638، بنسبة 98.20%، سارة ياسر غازي عطية، بالمركز السادس مكرر، بمعهد الراشدين، حاصلة على مجموع 638، بنسبة 98.20%، سلمى خالد حسن محمد، بالمركز السادس مكرر، بمعهد فتيات محرم حاصلة على مجموع 638، بنسبة 98.20%، جودي محمد محمد السعيد بالمركز السادس مكرر، بمعهد سموحة النموذجي، حاصلة على مجموع 638، بنسبة 98.20%.


وفي المركز الأول بالشهادة الابتدائية "كفيف"، جاء الطالب محمد أحمد حسن عبدالحليم بمعهد الدكتور عبدالحليم محمود، حاصل على مجموع 412، بنسبة 91.6%.

كما جاء ترتيب العشرة الأوائل للشهادة الإعدادية "مبصر" على النحو التالي: نور الهدى أمين السيد سرور، بالمركز الأول بمعهد فتيات سيدي بشر، بنسبة 99.8%، علا عادل السيد محمد، بالمركز الثاني، بمعهد فتيات محرم النموذجي، بنسبة 99.6%، هاجر عبدالحي رمضان أبو الفضل، بالمركز الثالث، بمعهد فتيات الشعراوي العادي، بنسبة 99.6%، ليلى محمد الشحات محمد، بالمركز الرابع، بمعهد فتيات السيوف، بنسبة 99.5%، أحمد بدوي منصور أحمد، بالمركز الخامس، بمعهد بنين القويري، بنسبة 99.1%، محمد علاء عبد المنعم، بالمركز السادس، بمعهد برج العرب النموذجي، بنسبة 98.6%، مريم إبراهيم نجاح علي، بالمركز السابع، بمعهد فتيات الصادق عرجون، بنسبة 98.6%، محمد عبد الحليم سعد عبدالحليم، بالمركز الثامن، بمعهد برج العرب النموذجي، بنسبة 98.4%، حبيبة علاء حسين محمد، بالمركز التاسع، بمعهد فتيات محرم النموذجي، بنسبة 98.2%، ضي ياسر حسن على، بالمركز العاشر، بمعهد فتيات محرم النموذجي، بنسبة 97.6%.

وجاء ترتيب الأوائل على الشهادة الإعدادية "كفيف" كالتالي: مريم عبد اللاه جمعة السيد، بالمركز الأول، بمعهد فتيات الشعراوي النموذجي، بنسبة 92.2%، مؤمن وليد حامد متولي، بالمركز الثاني، بمعهد برج العرب النموذجي، بنسبة 91.8%.

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