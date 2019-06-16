الإسكندرية الأزهرية تعلن أسماء أوائل الابتدائية والإعدادية
أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية، أسماء أوائل طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية على مستوى المنطقة للعام الدراسي 20182019.
وجاء ترتيب العشرة الأوائل للشهادة الابتدائية "مبصر" على النحو التالي: ابتهال عمرو عبد العزيز، بالمركز الأول، بمعهد طاهر القويري، حاصلة على مجموع 650، بنسبة 100%، تسبيح عمرو سعد محمد، بالمركز الأول مكرر، بمعهد براعم طيبة، حاصلة على مجموع 650، بنسبة 100%، شهد شريف عبدالحكيم عبداللطيف، بالمركز الأول مكرر، بمعهد فتيات محرم، حاصلة على مجموع 650، بنسبة 100%، هبة الله شريف جمال محمود، بالمركز الأول مكرر، بمعهد براعم طيبة، حاصلة على مجموع 650، بنسبة 100%.
وجاءت يمنى أحمد فتحي في المركز الأول مكرر، بمعهد د.عبدالحليم محمود، حاصلة على مجموع 650، بنسبة 100%، أروى محمد محمود بكر، بالمركز السادس، بمعهد سموحة النموذجي، حاصلة على مجموع 638، بنسبة 98.20%، خديجة إسلام صلاح السيد، بالمركز السادس مكرر، بمعهد الإمام الشافعي، حاصلة على مجموع 638، بنسبة 98.20%، سارة ياسر غازي عطية، بالمركز السادس مكرر، بمعهد الراشدين، حاصلة على مجموع 638، بنسبة 98.20%، سلمى خالد حسن محمد، بالمركز السادس مكرر، بمعهد فتيات محرم حاصلة على مجموع 638، بنسبة 98.20%، جودي محمد محمد السعيد بالمركز السادس مكرر، بمعهد سموحة النموذجي، حاصلة على مجموع 638، بنسبة 98.20%.
وفي المركز الأول بالشهادة الابتدائية "كفيف"، جاء الطالب محمد أحمد حسن عبدالحليم بمعهد الدكتور عبدالحليم محمود، حاصل على مجموع 412، بنسبة 91.6%.
كما جاء ترتيب العشرة الأوائل للشهادة الإعدادية "مبصر" على النحو التالي: نور الهدى أمين السيد سرور، بالمركز الأول بمعهد فتيات سيدي بشر، بنسبة 99.8%، علا عادل السيد محمد، بالمركز الثاني، بمعهد فتيات محرم النموذجي، بنسبة 99.6%، هاجر عبدالحي رمضان أبو الفضل، بالمركز الثالث، بمعهد فتيات الشعراوي العادي، بنسبة 99.6%، ليلى محمد الشحات محمد، بالمركز الرابع، بمعهد فتيات السيوف، بنسبة 99.5%، أحمد بدوي منصور أحمد، بالمركز الخامس، بمعهد بنين القويري، بنسبة 99.1%، محمد علاء عبد المنعم، بالمركز السادس، بمعهد برج العرب النموذجي، بنسبة 98.6%، مريم إبراهيم نجاح علي، بالمركز السابع، بمعهد فتيات الصادق عرجون، بنسبة 98.6%، محمد عبد الحليم سعد عبدالحليم، بالمركز الثامن، بمعهد برج العرب النموذجي، بنسبة 98.4%، حبيبة علاء حسين محمد، بالمركز التاسع، بمعهد فتيات محرم النموذجي، بنسبة 98.2%، ضي ياسر حسن على، بالمركز العاشر، بمعهد فتيات محرم النموذجي، بنسبة 97.6%.
وجاء ترتيب الأوائل على الشهادة الإعدادية "كفيف" كالتالي: مريم عبد اللاه جمعة السيد، بالمركز الأول، بمعهد فتيات الشعراوي النموذجي، بنسبة 92.2%، مؤمن وليد حامد متولي، بالمركز الثاني، بمعهد برج العرب النموذجي، بنسبة 91.8%.