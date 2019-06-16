القاهرة : الأحد 16 يونيو 2019
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الأحد 16/يونيو/2019 - 01:55 م

مانشستر يونايتد يخطط لضم مدافع إيندهوفن

الإكوادورى انطونيو
الإكوادورى انطونيو فالنسيا،
وكالات
dostor.org/2671459

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن سعى نادى مانشستر يونايتد، لتعزيز الجبهة اليمنى فى الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة بعد رحيل القائد الإكوادورى أنطونيو فالنسيا، بعد نهاية عقده مع النادى.

ذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية، أن مانشستر يونايتد يستهدف الحصول على خدمات الظهير الأيمن الهولندى دينزيل دومفريز لاعب نادى بى إس فى إيندهوفن، لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق فى الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن اليونايتد يستعد لتقديم مبلغ 25 مليون إسترليني، لضم مدافع إيندهوفن الهولندى، والذى يعد خيارا أقل ثمنا من الثنائى أرون بيساكا، لاعب كريستال بالاس، وتوماس مونييه، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المستوى المتميز الذى قدمه دومفريز صاحب الـ23 عاما، مع المنتخب الهولندى خلال نصف نهائي دورى الأمم الأوروبية، لفت أنظار مسئولى مانشستر يونايتد، الذين يسعون لتدعيم دفاعاته.

ويرغب سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، لتدعيم خطوطه الدفاعية، خلال الصيف الحالى، خاصة أن المواسم الأخيرة أظهرت حاجة الفريق لصفقات جديدة.

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