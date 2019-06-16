القاهرة : الأحد 16 يونيو 2019
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الأحد 16/يونيو/2019 - 01:55 م

جوارب للأطفال لمراقبة دقات القلب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2671458

تستطيع مراقبة معدل دقات قلبهم ومستويات الأوكسجين في دمهم، وتحذر الأهل عبر هواتفهم الذكية في حال وجود أي خطر، في محاولة للمساعدة على خفض وفيات متلازمة الموت المفاجئ للرضّع.

وذكرت شبكة «ايه بي سي» الأميركية أن فريقًا من الطلاب في جامعة «بريجهام يونج» طوروا الجهاز المشابه للجوارب وسمّوه «أوليت بايبي مونيتور»، الذي يمكن تثبيته في رجل الطفل لينقل المعلومات لاسلكيًا إلى هواتف الأهل الذكية.

وقال المتحدث باسم الفريق، جاكوب كولفين، إن هذا الاختراع سيريح بال الأهل وقد يخفف من معدلات وفيات الرضّع.

وأضاف أن «متلازمة الموت المفاجئ للرضع هي حالة لا يعرف سببها بعد، لكننا نأمل بأن يعطي جهازنا الوقت للأهل للتحرّك واكتشاف إن كان هناك شيء ليس على ما يرام، قبل فوات الأوان».

ويقول الأطباء إن أحد أسباب هذا الموت المفاجئ، قد يكون تجمع ثاني أكسيد الكربون في الدم، وهو ما يستطيع الجهاز الجديد مراقبته، وتحذير الأهل بشأنه عبر هواتفهم الذكية.

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