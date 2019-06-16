القاهرة : الأحد 16 يونيو 2019
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تكنولوجيا
الأحد 16/يونيو/2019 - 01:54 م

نجاح أول جراحة بالكبد تجرى عن طريق "تطبيق آيباد" في ألمانيا

نجاح أول جراحة بالكبد
وكالات
dostor.org/2671455

شهدت مدينة "بريمن" الألمانية نجاح أول جراحة دقيقة في الكبد من نوعها هناك، والتي تمت بواسطة جهاز آيباد مزود بتطبيقات الواقع المعزز.

ونشرت وكالة أنباء "رويترز" صورًا لمراحل استئصال جزء من الكبد، والتي دعمها تطبيق الآيباد في تحديد الأماكن الصحيحة حول الكبد، التي ينبغي على الطبيب أن يقوم بالقطع فيها ليتجنب أن يتعرض المريض لنزيف حاد.

ومن المنتظر أن يمثل تطبيق الآيباد خطوة ثورية في المراحل التي تسبق الجراحات الدقيقة بالنسبة لكل من الطبيب والمريض، حيث إنه اختزل خطوة قيام الطبيب بتصوير الأوعية الدموية لتحديد مكان الجراحة بدقة، فيما اختصر على المريض خطوة إجراء أشعة الصبغة (تصوير شعاعي ظليل)، بما لها من آثار جانبية على حالة المريض الصحية بشكل عام.

ويمكن لبرنامج التطبيق الكشف عن محتويات شبكة الأوعية الدموية المتشعبة من الداخل أثناء الجراحة بصورة ملونة كاملة الوضوح، بما يتيح رؤية الأورام والشعيرات الدقيقة.

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