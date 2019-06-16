زولا يقرر الرحيل عن منصب المدرب المساعد لتشيلسي

يستعد الإيطالي جيانفرانكو زولا للرحيل عن منصب المدرب المساعد لنادي تشيلسي الإنجليزي مع قرب نهاية عقده مع الفريق.



ولعب زولا في صفوف تشيلسي بين عامي 1996 و2003 ثم عاد للفريق الصيف الماضي بعقد يمتد لعام واحد، للعمل تحت امرة المدير الفني الإيطالي ماوريسيو ساري.



ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" فإن تشيلسي عرض على زولا تولي منصب سفير النادي ، لكنه يفضل الاستمرار في مجال التدريب.



وذكرت تقارير صحفية هذا الاسبوع أن ساري قرر الرحيل عن تشيلسي من أجل تولي منصب المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي خلفا لماسيميليانو اليجري.