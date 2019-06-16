القاهرة : الأحد 16 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
08:34 م

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام
11:06 ص

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام
10:15 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول
06:51 م

ماذا قال مؤسس «صوت العرب» عن هيكل وقناة الجزيرة ؟

06:49 م

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك
04:02 م

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
01:30 م

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول
10:33 ص

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان
09:17 ص

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان
10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
عالم
الأحد 16/يونيو/2019 - 01:53 م

كوريا الجنوبية تحقق مع صيادين شماليين انجرف قاربهم نحو سول

كوريا الجنوبية تحقق
أ ش أ
dostor.org/2671450

تحقق السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، مع أربعة صيادين كوريين شماليين، بعد أن أنقذتهم، أمس، من قارب انجرف عبر الحدود البحرية قبالة الساحل الشرقي، بعد عطل في المحرك.

وأوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أنه تم العثور على القارب في المياه القريبة من ميناء سامشوك على الساحل الشرقي، صباح يوم أمس السبت، على بعد حوالي 150 كيلومترا جنوب خط الحد الشمالي، وهو الحدود البحرية بحكم الأمر الواقع بين الكوريتين.

وأجرى فريق مشترك من المسؤولين في الوكالات ذات الصلة، بما في ذلك الجيش وخفر السواحل، مقابلات مع أعضاء الطاقم الأربعة لليوم الثاني الأحد، ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل الاستجواب، بما في ذلك ما إذا كانوا قد أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى ديارهم.

أثارت القضية أيضا انتقادات لفشل القوات البحرية وخفر السواحل في اكتشاف القارب حتى انجرف في عمق المياه الكورية الجنوبية، وقال مسؤول عسكري "نحن ننظر في القضية".

وتعتبر هذه هي المرة الثانية خلال أقل من أسبوع يتم فيها إنقاذ قارب صيد كوري شمالي في الجنوب، ففي يوم الثلاثاء، تم العثور على ستة من أفراد طاقم كوريين شماليين على قارب صيد آخر تقطعت بهم السبل في البحر الشرقي إلى الجنوب من خط الحدود البحرية وتم إعادتهم إلى بلادهم لأسباب إنسانية.

وفي حالة يوم الثلاثاء، كان الشمال قد طلب من الجنوب عبر خط ساخن بحري المساعدة في إنقاذ القارب، ولكن لم يحدث مثل هذا الاتصال في الحالة الأخيرة، بحسب ما قال المسؤولون.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 18 ساعة

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام

منذ يومين

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"

منذ 3 أيام

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان

منذ 6 أيام

البرلمان المغربى يقر مشروع قانون الأمازيغية

منذ اسبوع

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني

منذ اسبوع

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"

الآن

إيران تتهم واشنطن بالضلوع في هجمات خليج عمان

صحفي تركي: أنقرة تفرج عن المحبوسين بسبب اكتظاظ السجون

الإنتاج الحربى: ترميم مدرسة ملك للأوقاف المصرية فى اليونان

"الداخلية" تضبط 13 تاجر مخدرات غسلوا 55 مليون جنيه

ads
ads
الأكثر قراءة

قبل مناقشتها بالبرلمان.. نص تعديلات قانون المحاماة الجديد

تراجع جديد فى أسعار الليمون بالأسواق

عروض مغرية تلاحق "صلاح".. واللاعب يكشف موقفه

عمرو مصطفى يعتزل التلحين

ألبومات الصور

رئيس مركز فوه يُكرم عددا من مديري الإدارات لبلوغهم سن المعاش

إعلام الأزهر يناقش مشروعات تخرج الفرقة الرابعة (صور )

بدء فرز الأصوات بانتخابات "الغرفة التجارية" بالإسكندرية

بالصور.. الإسكندرية تتزين استعدادًا لاستقبال البطولة الإفريقية

رياضة

خاص.. لجنة التخطيط بالأهلى ترفض طلب فتحى ومؤمن زكريا

أهلى جدة يهتم بضم نجم الأرجنتين

60 جرام من اللوز يوميًا تحمى من الإصابة بالسكرى

نجم الساعة

رغبة الأسود.. هل تنقذ شخصية الكاميرون سيدورف من البداية السيئة؟

الأكثر قراءة

قبل مناقشتها بالبرلمان.. نص تعديلات قانون المحاماة الجديد

تراجع جديد فى أسعار الليمون بالأسواق

عروض مغرية تلاحق "صلاح".. واللاعب يكشف موقفه

عمرو مصطفى يعتزل التلحين

الرئيس نيوز

وزير النقل: لدينا خطة للربط مع الدول الأفريقية في مجال السكك الحديدية

رئيس الوزراء: المشروعات القومية "إعجاز" هندسي وفني غير مسبوق

أبو الغيط يصل السودان لعقد مباحثات مع المجلس الانتقالى وقوى الحربة والتغيير

طلب برلمانى لعقد جلسة ثلاثية للتصويت على "الصناديق الخاصة"

الكرملين يدعو لتقييم مسؤول لحادثة خليج عمان والتريث إلى حين الحصول على بيانات مؤكدة

كشكول

"التعليم" تكشف موعد إعلان نتيجة الأول الثانوي

ننشر أوائل الشهادة الابتدائية والإعدادية بـ"إسكندرية الأزهرية"

عميد دراسات البنين بدمياط يتفقد آخر امتحانات بعض الفرق

جامعة المنوفية تعرض أبعاد استراتيجية مصر ٢٠٢٠-٢٠٣٠

استئناف قبول وتحويلات الطلاب الجدد بمدارس النيل في الأقصر

الأمصار

صلاح يرفض عرضين من ريال مدريد ويوفنتوس

"العزومات" تغرم زوجة نتنياهو 15 ألف دولار

الصين وطاجيكستان تؤكدان أهمية تعميق الشراكة الاستراتيجية

الكويت تطالب بتدابير لازمة لحماية الممرات المائية

"بوينج" تحذر الشركات المستخدمة لطائرة "دريملاينر بي 787"

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

منوعات

التصوير الشعاعي بشكل متكرر يسبب أوراما في الدماغ

جوارب للأطفال لمراقبة دقات القلب

نظام جديد للكشف عن الاستيقاظ المبكر من التخدير

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

ضوء شاشات الهواتف له تأثير خطير على الجلد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎