دبلوماسي روسي: يتعين على موسكو وبكين وطهران التعاون لمواجهة أمريكا

دعا السفير الروسي لدى طهران ليفان جاجاريان، إلى تطوير التعاون الاقتصادي بين بلاده والصين وإيران لمواجهة الإجراءات الأمريكية حيال الاتفاق النووي، مشددا على أن موسكو مصممة على تطوير العلاقات مع طهران.



وقال جاجاريان، خلال افتتاح المؤتمر التجاري الثاني بين إيران وشمال القوقاز، اليوم الأحد، حسبما أفادت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية:"بعد فرض عقوبات قاسية على إيران وروسيا يتوجب على البلدين التصدي لهذه العقوبات من خلال زيادة التدابير الاقتصادية المشتركة بين البلدين".



وأضاف:" يتعين على الصين وروسيا وإيران تطوير تعاونهم الاقتصادي حتى يتمكنوا من الوقوف أمام الإجراءات الأمريكية حيال الاتفاق النووي"، مؤكدا أن الجانب الروسي مصمم على تطوير العلاقات مع إيران ويأمل أن تضع الدول الأخرى تطوير علاقاتها الاقتصادية مع طهران على جدول أعمالها.