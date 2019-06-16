التحقيق مع تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بأكتوبر

تباشر النيابة العامة بالجيزة، التحقيقات مع 3 عاطلين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بمنطقة أكتوبر.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تمكنت من القبض على 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية في أكتوبر.



كانت معلومات وردت إلى الرائد إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر مفادها قيام 3 عاطلين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية، على الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم، وبإعداد الأكمنة للمتهمين، تمكنت القوات من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.