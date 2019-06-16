معاريف: تصعيد حكومة نتنياهو ضد غزة "مسألة وقت"

قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن التصعيد بين تل أبيب وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، ما هو إلا مسألة وقت.



وأكدت أن المباحثات التي تتم من أجل الالتزام ببنود التهدئة لم تحقق مرادها حتى الآن.



وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا، بالطيران الحربي، والمدفعية، فجر الجمعة الماضية، ضد عدة أهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر، لليوم الثاني على التوالي.



وأشار رونين مانليس المتحدث باسم جيش الاحتلال، حينها إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف أهدافًا في غزة، ردًا على إطلاق صاروخ من القطاع المحاصر، سقط في غلاف غزة، مما أسفر عن إصابة منزل بشكل مباشر، نتج عنه أضرار مادية، في مستوطنة "سديروت".