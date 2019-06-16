القاهرة : الأحد 16 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
08:34 م

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام
11:06 ص

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام
10:15 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول
06:51 م

ماذا قال مؤسس «صوت العرب» عن هيكل وقناة الجزيرة ؟

06:49 م

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك
04:02 م

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
01:30 م

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول
10:33 ص

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان
09:17 ص

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان
10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
عالم
الأحد 16/يونيو/2019 - 12:40 م

معاريف: تصعيد حكومة نتنياهو ضد غزة "مسألة وقت"

نتنياهو
نتنياهو
سارة الشلقاني
dostor.org/2671255

قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن التصعيد بين تل أبيب وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، ما هو إلا مسألة وقت.

وأكدت أن المباحثات التي تتم من أجل الالتزام ببنود التهدئة لم تحقق مرادها حتى الآن.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا، بالطيران الحربي، والمدفعية، فجر الجمعة الماضية، ضد عدة أهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر، لليوم الثاني على التوالي.

وأشار رونين مانليس المتحدث باسم جيش الاحتلال، حينها إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف أهدافًا في غزة، ردًا على إطلاق صاروخ من القطاع المحاصر، سقط في غلاف غزة، مما أسفر عن إصابة منزل بشكل مباشر، نتج عنه أضرار مادية، في مستوطنة "سديروت".

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 16 ساعة

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام

منذ يومين

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"

منذ 3 أيام

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان

منذ 6 أيام

البرلمان المغربى يقر مشروع قانون الأمازيغية

منذ اسبوع

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني

منذ اسبوع

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"

الآن

لأول مرة.. البترول: استخدام عدادات الغاز الطبيعى مسبوقة الدفع

سعر صادم لأكبر طائرة فى العالم

"العزومات" تغرم زوجة نتنياهو 15 ألف دولار

التعليم العالى: بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية 6 يوليو

ads
ads
الأكثر قراءة

تراجع جديد فى أسعار الليمون بالأسواق

عروض مغرية تلاحق "صلاح".. واللاعب يكشف موقفه

أسعار الدولار اليوم الأحد 16 يونيو 2019

اللجنة الأوليمبية: انتخابات الزمالك التكميلية باطلة وغير قانونية

ألبومات الصور

رئيس مركز فوه يُكرم عددا من مديري الإدارات لبلوغهم سن المعاش

إعلام الأزهر يناقش مشروعات تخرج الفرقة الرابعة (صور )

بدء فرز الأصوات بانتخابات "الغرفة التجارية" بالإسكندرية

بالصور.. الإسكندرية تتزين استعدادًا لاستقبال البطولة الإفريقية

رياضة

تقارير سعودية.. الأهلي يخطط لخطف نجم الهلال

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر وغينيا اليوم

مبابي يتلقى طعنة من باريس سان جيرمان

نجم الساعة

رغبة الأسود.. هل تنقذ شخصية الكاميرون سيدورف من البداية السيئة؟

الأكثر قراءة

تراجع جديد فى أسعار الليمون بالأسواق

عروض مغرية تلاحق "صلاح".. واللاعب يكشف موقفه

أسعار الدولار اليوم الأحد 16 يونيو 2019

اللجنة الأوليمبية: انتخابات الزمالك التكميلية باطلة وغير قانونية

الرئيس نيوز

الكرملين يدعو لتقييم مسؤول لحادثة خليج عمان والتريث إلى حين الحصول على بيانات مؤكدة

خاص| آخر تطورات أزمة المختطفين في العريش: الإفراج عن المحاميين خلال 48 ساعة

اليوم .. مجلس نقابة الصحفيين يحسم تشكيل هيئة المكتب واللجان

حمدي الكنيسي: خلال ساعات الإعلان عن أماكن بيع أجهزة بث مباريات كأس الأمم

إعلامي بريطاني يحرج المتحدثة باسم الخارجية القطرية: "لماذا تحمون الإرهابيين"؟

كشكول

"المحرصاوي" يحاضر بمكتبة الإسكندرية حول "معالجة النص اللغوي"

بدء اختبار القدرات والقبول بـ"فنون تطبيقية وتمريض" بدر .. أول يوليو

بـ 18 مليون دولار.. مصر واليابان توقعان استكمال منحة عيادات "أبو الريش"

الإٍسكندرية الأزهرية: لم ترد شكاوى من امتحاني الحديث والتفاضل لطلاب الأدبي

ننشر الأوراق المطلوبة لأداء اختبار القدرات

الأمصار

صلاح يرفض عرضين من ريال مدريد ويوفنتوس

"العزومات" تغرم زوجة نتنياهو 15 ألف دولار

الصين وطاجيكستان تؤكدان أهمية تعميق الشراكة الاستراتيجية

الكويت تطالب بتدابير لازمة لحماية الممرات المائية

"بوينج" تحذر الشركات المستخدمة لطائرة "دريملاينر بي 787"

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

منوعات

دراسة: الاستماع للموسيقى يخفف آلام مرضى السرطان

إجراء بسيط يجعلك أكثر صحة وحيوية!

معلمة فلبينية تبتكر طريقة جديدة لتحية الطلاب

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

ضوء شاشات الهواتف له تأثير خطير على الجلد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎