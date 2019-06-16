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الأحد 16/يونيو/2019 - 12:39 م

يلا شوت | مشاهدة مباراة مصر وغينيا بث مباشر الودية اليوم استعداداً لأمم إفريقيا

يلا شوت | مشاهدة
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مشاهدة مباراة مصر وغينيا Egypt Vs Guinea بث مباشر اليوم 16-6-2019 في مواجهة ودية دولية تجمع المنتخبين فى اطار استعداد كلا منهم الى المواجهات الرسمية، فى بث حي مباشر للمباريات من رابط يلا كورة حيث يمكن مشاهدة مباريات اليوم اون لاين بدون تقطيع وسوف يتم نقل مباراة منتخبى مصر مع غينيا من خلال رابط يلا شوت مباشر بدون تقطيع، ويمكن متابعة اللقاء فى نقل مباشر على موقع كورة اون او صباح مصر فى بث مباشر لايف اليوم فى اطار مواجهة ودية بين المنتخبين.

مشاهدة مباراة مصر مع غينيا Egypt Vs Guinea بث مباشر مساء اليوم اون لاين فى مواجهة دولية ودية ضمن استعداد كلا من المنتخبين، حيث نتابع المواجهة من رابط كورة اون ويمكن مشاهده المباريات فى نقل مباشر اليوم من رابط يلا شوت هذا وسوف يتم نقل مباراة منتخبى مصر مع غينيا يلا كورة لايف مباشر، على موقع كورة اون في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، وفي تمام الساعه الثامنة مساء مساء بتوقيت مكه مباشر.

مباراة مصر وتنزانيا بث مباشر
حيث تترقب جماهير ومتابعى كرة القدم والمنتخبين مشاهدة اللقاء الذى يجمع بين منتخب مصر مع منتخب غينيا فى منافسة قوية بينهم اليوم حيث يمكن مشاهدة مباراة منتخبى مصر مع غينيا اليوم اون لاين ويتم نقل المباراة فى بث مباشر على رابط يلا شوت بدون تقطيع.

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