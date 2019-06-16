فريد: 80 مليار جنيه رأسمال القطاع العقاري بالبورصة المصرية

قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن القطاع العقاري يشهد طفرة كبيرة حاليا ويحتاج تمويل، وتعد البورصة أحد آليات هذا التمويل، مشيرا إلى أن قطاع العقارات في البورصة بلغ ٣٦ شركة بقيمة سوقية تصل ٨٠ مليار جنيه، ونسبة نمو عوائد هذه الأسهم ٣٩%، ونحو 18% على العائد من المبيعات.



وأضاف - خلال جلسة البورصة المصرية ودورها في دعم قطاع التشييد والبناء للتوسع إقليميا بمؤتمر "بناة مصر"- أن الشركات المقيدة بالقطاع العقاري نمت رؤوس أموالها 4 أضعاف القيمة خلال آخر قوائم مالية أرسلت للبورصة، وخاصة الشركات التي يتخطى رأسمالها 500 مليون جنيه.



وأوضح أن حجم استثمارات قطاع العقارات بالبورصة زادت من 62 مليار جنيه، لتصل إلى 174 مليار جنيه وفق أخر إحصائية تمت من البورصة، موضحا أن البورصة فرصة واعدة لزيادة رأسمال شركات البناء والتشييد.



وأكد أن صناديق الاستثمار العقاري تعد من أحد الأدوات الجاذبة للاستثمارات، حيث أن شركات العقارات لديها فرصة لتكوين صناديق عقارية مقيدة بالبورصة، وأتاحت أسهمها للمستثمرين مما يوفر أموال المشاريع العقارية الكبيرة.