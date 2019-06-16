تقارير سعودية.. الأهلي يخطط لخطف نجم الهلال

يخطط مسئولو نادي أهلي جدة السعودي لإبرام صفقة مدوية من العيار الثقيل بالتوقيع مع البرازيلي كارلوس إدوادور نجم الهلال.



تقارير سعودية كشفت عن رغبة أهلي جدة القوية في التعاقد مع جناح الهلال كارلوس إدواردو خلال الصيف الحالي.



وينتظر الأهلي، مجلس إدارته الجديد من أجل التحرك لشراء المدة المتبقية من عقد اللاعب البرازيلي مع الزعيم الهلالي.



وينتهي عقد البرازيلي إدواردو مع الفريق السعودي في صيف 2020، حيث يحق له الرحيل مجانا في نهاية الموسم المقبل.



يذكر أن إدواردو يعد هدفاً قوياً لنادي شباب الأهلي دبي الذي تتحدث التقارير عن التوصل لاتفاق على ضمه.