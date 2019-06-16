يدخل المنتخب الوطنى في التاسعة مساء اليوم الأحد، التجربة الودية الثانية والبروفة الأخيرة أمام منتخب غينيا باستاد برج العرب بالإسكندرية، قبل ضربة البداية للفراعنة أمام زيمبابوي المقرر لها العاشرة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة في الجولة الأولى للمجموعة الأولى للفراعنة ببطولة أمم أفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخب لأول مرة في تاريخ البطولة.



القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا اليوم.



تذاع مباراة مصر وغينيا على قناة "تايم سبورت" أرضيًا وفضائيًا.



تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر وغينيا اليوم

اسم القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح

time sports نايل سات 11449 أفقي 27500 34