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الأحد 16/يونيو/2019 - 12:35 م

مبابي يتلقى طعنة من باريس سان جيرمان

مبابي
مبابي
وكالات
dostor.org/2671247

أكدت شبكة تيلي فوت الفرنسية غضب اللاعب الشاب كيليان مبابي 20 عاما من قرارات باريس سان جيرمان الأخيرة والتي تتمثل في الإطاحة بالمدير الرياضي لنادي انتونيو هنيريكي وهو الشخص المقرب من المهاجم الفرنسي.

ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان قرر الإطاحة بهنريكي وإعادة البرازيلي ليوناردو من جديد للنادي في خطوة وصفها الكثيرون بالتحدي من الخليفي للاعب مبابي، وذلك بعدما سبق أن أعلن اللاعب إمكانية التفكير في خوض تحد جديد والبحث عن مسئوليات أكبر في الفترة المقبلة.

ووفقا للتقارير هناك حالة من الغضب الشديد تتناب الثنائي نيمار ومبابي بسبب قرارات النادي الفرنسي الإدارية في الآونة الأخيرة، حيث يرغب نيمار في الانتقال لصفوف برشلونة بينما يستهدف مبابي خطوة العمل تحت قيادة مواطنه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

من جانب آخر يجتمع وليفريد مبابي والد اللاعب بشكل مستمر مع خوسيه أنخيل سانشيز مدير عام ريال مدريد من أجل وضع خطة لتسهيل إمكانية انضمام اللاعب لفريق ملعب سانتياجو بيرنابيو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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