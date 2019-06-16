مشتريات العرب والمصريين تدفع البورصة لاستمرار الصعود بمنتصف التعاملات

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعاتها لدى منتصف تعاملات اليوم الأحد، أول تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات شراء قوية نفذها المستثمرون المصريون والعرب على أسهم منتقاه، فى الوقت الذى اتجه فيه الأجانب نحو البيع.



وصعد مؤشر السوق الرئيسي "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21%، تعادل 29 نقطة إلى مستوى 14209 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.03%، ليصل إلى مستوى 2121 نقطة.



وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1%، ليصل إلى مستوى 17511 نقطة، فى الوقت الذى صعد فيه مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.16%، ليصل إلى مستوى 606 نقاط، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.17%، ليصل إلى مستوى 1549 نقطة.