يونيون برلين يدعم صفوفه بالدنماركي إنجفارتسن

أعلن نادي يونيون برلين الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) اليوم الأحد عن تعاقده مع المهاجم الدنماركي ماركوس إنجفارتسن من صفوف جينك البلجيكي.



وانضم إنجفارتسن 23/ عاما/ إلى يونيو برلين بعقد يمتد لثلاثة أعوام.



وقال إنجفارتسن للموقع الرسمي للنادي الألماني "اتطلع حقا للعب في يونيون في المستقبل".



وأضاف "أريد أن أثبت أقدامي هنا والمساهمة في تقديم موسم ناجح في البوندسليجا مع الفريق".



ويلعب إنجفارتسن حاليا مع المنتخب الدنماركي في بطولة أوروبا للشباب تحت 21 عاما حيث يلتقي الفريق غدا الإثنين مع نظيره الألماني.



وسجل إنجفارتسن 30 هدفا خلال 73 مباراة مع نورشيلاند الدنماركي، لكنه فشل في التوهج في صفوف جينك بعدما انضم للفريق في 2017