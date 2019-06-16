البورصة تواصل إيقاف التعامل على أسهم "الشرق الأوسط لصناعة الزجاج"

واصلت إدارة البورصة، إيقاف التعامل على أسهم شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، لعدم التزامها بإرسال القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام الماضى 2018.



وقالت فى افصاح لها الأحد، إنه مضى 45 يوماً من تاريخ نهاية المهلة المحددة لإرسال القوائم، وسيستمر الإيقاف لحين موافاة البورصة بالقوائم المالية المطلوبة، طبقاً لأحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد استمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.



يشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 2.18 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 19.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.



وزادت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 521.5 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 317.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.