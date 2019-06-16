صراع متجدد بين برشلونة وريال مدريد على نجم فولهام

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود اهتمام من جانب عملاقى الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، من أجل الحصول على خدمات موهبة نادى فولهام هارفى إليوت صاحب الـ16 عاما.



ذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية، أن كلا من ريال مدريد وبرشلونة يستهدفان التعاقد مع النجم الشاب لنادى فولهام هارفى إليوت، والذى فشل فى التوصل إلى اتفاق مع ناديه من أجل التوقيع على عقد جديد.



أضافت الصحيفة أن لاعب فولهام الذى يعد أصغر لاعب مسجل فى الدوري الإنجليزي بعمر 16 عاما و 30 يوما فى نهاية الموسم الماضى، أصبح قريبا من الرحيل عن الفريق، فى ظل اهتمام عمالقة أوروبا بالحصول على خدماته.



وأشارت الصحيفة إلى أن النادى اللندنى الذى هبط هذا الموسم إلى دورى الدرجة الأولى الإنجليزي، قد عرض على نجمه الشاب عقدا جديدا، ولكن المفاوضات بين الجانبين لم تسفر عن التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مستقبله.



ويعد إليوت حلقة جديدة فى مسلسل الصراع الدائر بين ريال مدريد وبرشلونة على خطف المواهب الشابة، والتى كان آخرها النجم اليابانى الشاب كوبو، الذى نجح المرنجى فى ضمه من نادى طوكيو.



