ميلان يعرض كيسي على أرسنال للحصول على توريرا

تحدثت تقارير إعلامية إيطالية عن استعداد ميلان للتخلي عن متوسط ميدانه فرانك كيسي للحصول على لوكاس توريرا من أرسنال.



توريرا كشف في الأيام الأخيرة عن افتقاده للحياة في إيطاليا ومعاناته مع الأجواء الإنجليزية بعد موسم وحيد مع أرسنال.



وذكرت "كوريري" أن ميلان قد يعرض كيسي ومبلغًا من المال لإقناع أرسنال ببيع توريرا خلال الانتقالات الصيفية.



ويقدر أرسنال، بحسب الصحيفة، توريرا في حدود 50 مليون يورو، بينما يرى ميلان أن تكلفة كيسي تقارب 30 مليونًا.



وأشارت الصحيفة إلى أن مدرب ميلان الجديد المرتقب ماركو جيامباولو طالب الإدارة بأن يكون توريرا هدفًا رئيسيًا للفريق بالميركاتو.



البديل كما ذكرت "كوريري" بالنسبة لميلان في حال فشله مع توريرا سيكون دينيس برايت، لاعب سامبدوريا الحالي.



توريرا سبق له اللعب والتألق تحت قيادة جيامباولو وقت لعب الثنائي معًا الموسم قبل الماضي في صفوف سامبدوريا.