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الأحد 16/يونيو/2019 - 12:24 م

"معا.. لمواجهة ختان الإناث" ندوة بغرب الإسكندرية

معا.. لمواجهة ختان
هبه عويضه
dostor.org/2671221

نظم مركز إعلام غرب الإسكندرية، اليوم الأحد، ندوة بعنوان "معا.. لمواجهة ختان الإناث" بمركز صحة الأسرة بالقباري، تحت شعار" احميها من الختان "في إطار نشر الوعي بالمخاطر الصحية والنفسية لختان الإناث.

جاء ذلك بحضور مجدي الغريب مدير المركز، والدكتورة أمال خطاب مدير إدارة التثقيف الصحي، بمنطقة غرب الطبية، وأحمد جعفر أخصائي الإعلام.

وأكد مجدي الغريب مدير المركز، على أن الهدف من اللقاء هو رفع الوعي بأضرار ختان الإناث، وأهم أمراض الصيف وطرق الوقاية منها.

وقالت الدكتورة أمال خطاب، إن ختان الإناث من العادات والتقاليد الموروثة منذ زمن بعيد، وأن هناك اعتقاد خاطئ أن الختان هو محاولة للسيطرة على الرغبات الجنسية للفتاة، وذلك من أجل الحفاظ على عفتها على الرغم أن المخ هو المسئول عن العملية الجنسية، والتربية السليمة هى حصن الأمان لها.

وأضافت أن الختان يعتبر أقصى درجات العنف ضد المرأة، وأنه عادة فرعونية لدول حوض النيل وليس عادة إسلامية، وله العديد من الآثار النفسية والصحية الخطيرة على البنات، ومنها حدوث النزيف الذى قد يؤدي إلى الوفاة والصدمة العصبية.

كما يؤثر على الإنجاب، وأيضا هو سبب في ارتفاع معدلات الطلاق والمشاكل الأسرية التي تؤثر على الصحة النفسية للأطفال، مشيرًا إلى أنها جريمة طبقا لقانون العقوبات المصري خاصة إذا أدت إلى عاهة مستديمة أو الوفاة.

وعرضت "خطاب" في ختام الندوة أنواع الأمراض التي قد نتعرض لها فى الصيف لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وخاصة كبار السن والاطفال والحوامل، والتعرض للنزلات المعوية نتيجة الاكل خارج المنزل لذا يجب تحرى نظافة المكان الذى نشترى منه الطعام، والبعد عن مصادر العدوى قدر الإمكان والاكثار من تناول الفاكهة والخضار الطازج بعد غسله جيدًا.

كما أكدت على عدم تناول المثلجات لأنها تؤدى إلى سوء الهضم وعدم السهر طوال الليل، والحد من استخدام المكيفات حتى لا تؤثر على الأغشية المخاطية بالأنف، وعدم التعرض المباشر للشمس خاصة فى أوقات الذروة بالنهار، مع عدم استخدام أدوات الغير والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية.

"معا.. لمواجهة ختان الإناث" ندوة بغرب الإسكندرية
"معا.. لمواجهة ختان الإناث" ندوة بغرب الإسكندرية
"معا.. لمواجهة ختان الإناث" ندوة بغرب الإسكندرية
"معا.. لمواجهة ختان الإناث" ندوة بغرب الإسكندرية
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