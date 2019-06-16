وزيرة الثقافة تتفقد متحف نجيب محفوظ

تفقدت وزيرة الثقافة، متحف نجيب محفوظ، واطلعت على كافة القاعات والمعروضات الموجودة بالمتحف من مقتنيات، وكتب خاصة بأديب نوبل.



وشهدت الجولة حضور عدد من قيادات وزارة الثقافة، من بينهم المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، وأحمد صلاح رئيس قطاع مكتب الوزير، فضلا عن الكاتب الكبير يوسف القعيد.



واشادت الوزيرة بالمعروضات، والنقلة التي شهدها المتحف استعدادا للافتتاح خلال الفترة المقبلة، مؤكده أن المكان صورة جميلة للعالم أجمع.



وكانت الوزيرة خلال الفترة الماضية شكلت لجنة برئاسة المهندس محمد ابو سعدة للإشراف على المكان، وإنهاء كافة التجهيزات مع الشركة القائمة على المتحف.



ويضم المتحف عدة قاعات، منها قاعة نوبل، تجليات، أحلام الرحيل، الرثاء، والسينما، اوسمة ونياشين، فيلم غرافية.