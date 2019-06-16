بدء اجتماع "طاقة البرلمان" لمناقشة قانون تنظيم الموارد الإحيائية

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، حيث من المقرر أن تستكمل اللجنة في أربع اجتماعات لها، اليوم، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها.



ويعد مشروع قانون بتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها أحد أهم التشريعات المعروضة أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، خلال دور الانعقاد الرابع، لا سيما لدوره فى حماية الموارد الإحيائية المصرية، والسماح للغير باستخدامها لأغراض البحث العلمى أو المصالح الاقتصادية، عن طريق إجراءات محددة تضمن تقاسم المنفعة.



تأتي أهمية مشروع القانون خاصة بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا) بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ويستند فى مضمونة إلى المبادئ الأساسية للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجى.