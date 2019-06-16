كوكا يكشف حقيقة ظلم كوبر له

تحدث "أحمد حسن كوكا" مهاجم نادي سبورتنج براجا ومنتخب مصر عن علاقته مع "محمد صلاح" جناح ليفربول ومشاعره بعد الاستبعاد من قائمة الفراعنة في كأس العالم الماضية 2018.



وقال "كوكا" في تصريحات لصحيفة "جارديان" البريطانية: "صلاح بالنسبة لي هو أخ، إذا ما كان يحتاج للنصيحة في حالة رغبته بالانتقال إلى نادٍ أكبر في أوروبا".



وتابع: " أعرفه جيدًا منذ الطفولة وتواجدنا معًا في منتخبات الناشئين والشباب، فهو شخص متواضع جدًا، والآن هو قدوة لجميع المصريين، يا له من شعور رائع أن تلعب مع واحد من أفضل اللاعبين بالعالم حاليًا".



وأضاف: "من لا يشجع ليفربول الآن في مصر؟! لا أعلم، لكن إذا ما كان يلعب الجميع يساند الفريق من أجل محمد صلاح لأنه واحدًا منا.



وعن إمكانية انتقاله إلى الدوري الإنجليزي في المستقبل: "الانتقال إلى البريميرليج حلم، لأنه الدوري الأفضل في العالم مع الإسباني، ومن يعلم ماذا سيحدث غدًا، ربما أعيش هذا الحلم".



وانتقل المهاجم المصري الذي أعير في الموسم الماضي إلى أولمبياكوس في الدوري اليوناني للحديث عن عدم المشاركة في مونديال روسيا: "شعرت بالظلم، لأنني كنت مشاركًا في بداية معسكر المنتخب ولدي الرغبة دائمًا في الدفاع عن بلدي".



وواصل تصريحاته: "كان شعورًا بالظلم، لأنني لم أتوقع ذلك، لكنه خيار المدرب (هيكتور كوبر) ولم يكن أمامي أي شيء لأفعله، لكن هذا لم يحبطني، بل أعطاني حافزًا كبيرًا للعودة أقوى".



واختتم حواره عن توقعاته لبطولة كأس أمم إفريقيا والتي ستنطلق يوم الجمعة المقبل: "نعلم جيدًا مدى أهمية تلك البطولة بالنسبة لمصر، واللعب أمام جمهورنا يعطينا حافزًا إضافيًا لتقديم المزيد من المجهود".



"الجميع يعرف صعوبة الفرق المنافسة على اللقب، سنحاول أن نحقق نتائج إيجابية في تلك البطولة، وأتمنى أن نحقق حلم الملايين بالفوز بها في النهاية، لأن المصريين يأخذون كرة القدم على محمل الجد".