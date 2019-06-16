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الأحد 16/يونيو/2019 - 12:18 م

"الإنتاج الإعلامي" تفتتح مقرين لتقديم الخدمات للقنوات الإخبارية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2671208

وافق مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي على استحداث مركز للخدمات الإعلامية للقنوات الإخبارية العربية والأجنبية، يضم مقرين بوسط القاهرة.

وذكرت الشركة - في بيان لها اليوم الأحد - أن المقرين الجديدين في 160 شارع النيل بالعجوزة، والآخر في 1130 شارع كورنيش النيل بجاردن سيتي.. لافتة إلى أنهما مزودان بأحدث التجهيزات الهندسية لتقديم خدمات إعلامية متميزة للقنوات الإخبارية المختلفة.

وأشار البيان إلى أن القانون رقم 180 لسنة 2018 اشترط عدم البث خارج المناطق الإعلامية المعتمدة، ونظرا لحاجة القنوات الإخبارية العالمية للخروج من ستوديوهات قريبة من مراكز صناعة القرار بالعاصمة، فقد قامت المدينة بإعداد دراسة جدوى لافتتاح المقرين الجديدين المطلين على العلامات الأرضية المميزة للقاهرة بشكل يضمن تنوع المشاهد للقنوات المختلفة.

وشدد أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي على تعهد المدينة لجميع عملائها الجدد من القنوات الإخبارية العربية والأجنبية بتقديم أعلى مستوى من الخدمات الإعلامية وبأفضل جودة ممكنة.. موضحا أن إدارة المركز الجديد ستكون بنظام إلكتروني كامل يضمن سرعة الحركة والأداء.

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