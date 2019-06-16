الإيفاد: ننفذ 13 مشروعًا في مصر بتكلفة 850 مليون دولار

أكدت دينا صالح، مدير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد"، أن الصندوق يعمل في 13 مشروعا في مصر، بتكلفة 850 مليون دولار، بتمويل خاص من الصندوق 54 مليون دولار، كما أن الصندوق وضع مصر ضمن أهم حقيبة للصندوق بين الدول التي يعمل بها، وعمل على رفع مستوى دخول صغار المزارعين.



وقالت "صالح"، في كلمتها خلال المؤتمر الوطني لدعم صغار المزارعين الذي عقد اليوم، إن مصر لم تتأخر يوما عن التزاماتها تجاه الصندوق، ونسعى لدعم القدرة التسويقية، ونتواجد دائما في المشروعات، وأن ما تم يضع المشروعات الزراعية على طريق النجاح، حيث تم تسويق منتجات أكثر من 100 ألف مزارع.



وأضافت أن ما يقوم به "الإيفاد" في مصر هو نموذج لدعم الفئات الأكثر احتياجا للقضاء على الفقر في المناطق الفقيرة في القرى والنجوع، ونتطلع لتنفيذ مزيد من المشروعات الزراعية مع مصر خلال الفترة المقبلة.