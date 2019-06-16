مؤتمر "مستقبل المدفوعات والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية" غدًا

تنطلق أعمال مؤتمر سيملس للاقتصاد الرقمي لشمال أفريقيا غدا الاثنين، بالقاهرة، تحت رعاية البنك المركزي المصري بعنوان "مستقبل المدفوعات والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية".



وصرح السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بأن المؤتمر - الذي ينظمه الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بالتعاون وتحت رعاية البنك المركزي المصري - يعقد لمدة يومين بمشاركة عدد من الوزراء إلى جانب القيادات الحكومية في القطاعين العام والخاص بالقطاع المصرفي.



وأضاف الربيع أن أكثر من 1500 شخص يشاركون في أعمال المؤتمر، فضلا عن خبراء في المجالات التطبيقية المختلفة الخاصة بأحدث التقنيات في عالم المدفوعات والتكنولوجيا المالية الرقمية والتجارة الإلكترونية.