مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في حادث انقلاب سيارة بشرم الشيخ

لقي 3 مواطنين مصرعهم، وأصيب 8 أخرون، الأحد، في حادث انقلاب سيارة قرب شرم الشيخ.



تلقى مدير أمن جنوب سيناء اللواء أحمد أبو عقيل، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل رقم تابعة لإحدى شركات المقاولات التي تعمل على الطريق الجديد "شرم الشيخ - النفق"، وذلك على بعد 35 كيلومترًا من شرم الشيخ اتجاه طور سيناء على الطريق الجديد، ما أسفر عن وفيات ومصابين.



وتم نقل المصابين وجثث المتوفين إلى مستشفى شرم الشيخ، وتم تحرير محضر وإبلاغ النيابة للتحقيق.

