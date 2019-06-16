صفقة "هوميلز" المرتقبة بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ تتصدر اهتمامات صحف ألمانيا

سلطت صحف ألمانيا الصادرة صباح اليوم الأحد الضوء على الصفقة المرتقبة، التي يستعد بوروسيا دورتموند لإبرامها مع بايرن ميونيخ بشأن انتقال أحد اللاعبين من ملعب أليانز أرينا إلى دورتموند، بالإضافة إلى نتائج قرعة بطولة كأس ألمانيا.



وألقت صحيفة "إكسبريس كولن" الضوء على نتائج قرعة الدور الأول لكأس ألمانيا، والتي أجريت في متحف كرة القدم الألمانية، أمس السبت، في دورتموند.



وأسفرت القرعة عن مواجهات سهلة لفريقي بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند؛ حيث سيواجهان إنيرجي كوتبوس، ويوردينجين على الترتيب.



وحمل غلاف صحيفة "بيلد" عنوان "دورتموند يتفق على راتب الألماني ماتس هوملز، لاعب البايرن، المفاوضات الآن حول قيمة الصفقة"، في إشارة لقرب عودة المدافع الألماني ماتس هوميلز لأسود الفيستيفال هذا الصيف.



كما خرجت صحيفة "واز" بعنوان "دورتموند يواجه لاعبه السابق كيفن جروسكروتز"، في إشارة لمواجهة أسود الفيستيفال للاعب الفريق الأسبق، الذي يلعب الآن في يوردينجين.