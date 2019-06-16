القاهرة : الأحد 16 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
08:34 م

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام
11:06 ص

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام
10:15 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول
06:51 م

ماذا قال مؤسس «صوت العرب» عن هيكل وقناة الجزيرة ؟

06:49 م

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك
04:02 م

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
01:30 م

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول
10:33 ص

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان
09:17 ص

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان
10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
محافظات
الأحد 16/يونيو/2019 - 12:14 م

أحمد إبراهيم يواصل جولاته الميدانية بمختلف شوارع أسوان

اللواء أحمد إبراهيم
اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان
أسوان_إسراء توفيق
dostor.org/2671188

واصل اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، جولاته الميدانية بمختلف أنحاء مدينة أسوان، والتي شملت الحديقة الدولية الاستوائية والمحطة الوسيطة للمخلفات بالشلال، وتفقد منطقة المحمودية وشوارع شرق البندر والحدادين والمحطة وخان أسوان، بالإضافة إلى ميادين النفق والجزيرة.

حيث رافقه بالجولة اللواء سعيد حجازي نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، والعميد أيمن رضا رئيس مدينة أسوان.

ووجه اللواء أحمد إبراهيم، إلى الأسراع في إصلاح التلفيات، بالمنطقة التي شهدت حريق محدود في الحديقة الدولية الاستوائية مع التزام الشركة المنفذة لمشروع محور وكوبري خزان أسوان الحر أعمال أعادة الشيء لأصله سواء كان من أشجار أو نخيل أو أحواض زراعية أو مقاعد أو كابلات كهربائية وغيرها، مع استمرار إدارة الحديقة فى أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل والتشجير تمهيدًا لتحويلها إلى متنزه عالمي وقبلة للحركة السياحية الداخلية والدولية.

وأكد على ضرورة تشديد الرقابة على أعمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات من المحطة الوسيطة بما لا يؤثر على البيئة المحيطة، بجانب الإسراع فى إنهاء بوابة منطقة المحمودية ودراسة إعادة وضع خط المياه الرئيسي تحت الأرض لضمان عدم تعرضه لأي كسورات فى المستقبل.

وخلال جولته الميدانية قرر محافظ أسوان دراسة الإسراع بتشغيل موقف سيارات السيرفيس المجاور لكوبري الجزيرة مع نقل الموقف الحالي بجوار محطة السكك الحديدية إلى الموقف الجديد من أجل تفريغ المدينة من أسباب الإختناق المرورى وخاصة فى هذه المنطقة، بالإضافة إلى استغلال المساحات المجاورة فى إنشاء كافتيريات ومحلات ومسطحات خضراء، ورفع الهيش والمخلفات المواجهه للموقف.

وشدد على، ضرورة مراجعة تراخيص المبانى التى تم إنشاؤها مؤخرًا أمام مشروع خان أسوان وميدان الجزيرة مع الإزالة الفورية لأى أدوار مخالفة وتحرير محاضر لأصحاب هذه المبانى، بجانب مراجعة موقف أحد شوادر الخضروات والفاكهة الموجودة حاليًا بميدان النفق والتأكد من الجهة التى تتبعها والتراخيص التى صدرت لها مع المراقبة التموينية لأسعار السلع المطروحة فيه.

كما شدد المحافظ، على الإسراع في أنهاء تركيب خط مياه الشرب بنهاية الشهر الحالى والذى يستهدف تغذية مناطق الحكروب والسيل وأبو الريش وذلك بطول700 متر، وبقطر 500 مللى تمهيدًا لرصف الطريق المواجه لمحلات خان أسوان وهو الذى سيفتح المجال أمام تشغيل هذه المحلات وتدفق الأفواج السياحية في هذا الاتجاه.

أحمد إبراهيم يواصل جولاته الميدانية بمختلف شوارع أسوان
أحمد إبراهيم يواصل جولاته الميدانية بمختلف شوارع أسوان
أحمد إبراهيم يواصل جولاته الميدانية بمختلف شوارع أسوان
الآن

لأول مرة.. البترول: استخدام عدادات الغاز الطبيعى مسبوقة الدفع

سعر صادم لأكبر طائرة فى العالم

"العزومات" تغرم زوجة نتنياهو 15 ألف دولار

التعليم العالى: بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية 6 يوليو

ads
ads
الأكثر قراءة

تراجع جديد فى أسعار الليمون بالأسواق

عروض مغرية تلاحق "صلاح".. واللاعب يكشف موقفه

أسعار الدولار اليوم الأحد 16 يونيو 2019

اللجنة الأوليمبية: انتخابات الزمالك التكميلية باطلة وغير قانونية

ألبومات الصور

رئيس مركز فوه يُكرم عددا من مديري الإدارات لبلوغهم سن المعاش

إعلام الأزهر يناقش مشروعات تخرج الفرقة الرابعة (صور )

بدء فرز الأصوات بانتخابات "الغرفة التجارية" بالإسكندرية

بالصور.. الإسكندرية تتزين استعدادًا لاستقبال البطولة الإفريقية

رياضة

تقارير سعودية.. الأهلي يخطط لخطف نجم الهلال

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر وغينيا اليوم

مبابي يتلقى طعنة من باريس سان جيرمان

نجم الساعة

رغبة الأسود.. هل تنقذ شخصية الكاميرون سيدورف من البداية السيئة؟

الأكثر قراءة

تراجع جديد فى أسعار الليمون بالأسواق

عروض مغرية تلاحق "صلاح".. واللاعب يكشف موقفه

أسعار الدولار اليوم الأحد 16 يونيو 2019

اللجنة الأوليمبية: انتخابات الزمالك التكميلية باطلة وغير قانونية

الرئيس نيوز

الكرملين يدعو لتقييم مسؤول لحادثة خليج عمان والتريث إلى حين الحصول على بيانات مؤكدة

خاص| آخر تطورات أزمة المختطفين في العريش: الإفراج عن المحاميين خلال 48 ساعة

اليوم .. مجلس نقابة الصحفيين يحسم تشكيل هيئة المكتب واللجان

حمدي الكنيسي: خلال ساعات الإعلان عن أماكن بيع أجهزة بث مباريات كأس الأمم

إعلامي بريطاني يحرج المتحدثة باسم الخارجية القطرية: "لماذا تحمون الإرهابيين"؟

كشكول

"المحرصاوي" يحاضر بمكتبة الإسكندرية حول "معالجة النص اللغوي"

بدء اختبار القدرات والقبول بـ"فنون تطبيقية وتمريض" بدر .. أول يوليو

بـ 18 مليون دولار.. مصر واليابان توقعان استكمال منحة عيادات "أبو الريش"

الإٍسكندرية الأزهرية: لم ترد شكاوى من امتحاني الحديث والتفاضل لطلاب الأدبي

ننشر الأوراق المطلوبة لأداء اختبار القدرات

الأمصار

صلاح يرفض عرضين من ريال مدريد ويوفنتوس

"العزومات" تغرم زوجة نتنياهو 15 ألف دولار

الصين وطاجيكستان تؤكدان أهمية تعميق الشراكة الاستراتيجية

الكويت تطالب بتدابير لازمة لحماية الممرات المائية

"بوينج" تحذر الشركات المستخدمة لطائرة "دريملاينر بي 787"

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

منوعات

دراسة: الاستماع للموسيقى يخفف آلام مرضى السرطان

إجراء بسيط يجعلك أكثر صحة وحيوية!

معلمة فلبينية تبتكر طريقة جديدة لتحية الطلاب

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

ضوء شاشات الهواتف له تأثير خطير على الجلد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎