أحمد إبراهيم يواصل جولاته الميدانية بمختلف شوارع أسوان

واصل اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، جولاته الميدانية بمختلف أنحاء مدينة أسوان، والتي شملت الحديقة الدولية الاستوائية والمحطة الوسيطة للمخلفات بالشلال، وتفقد منطقة المحمودية وشوارع شرق البندر والحدادين والمحطة وخان أسوان، بالإضافة إلى ميادين النفق والجزيرة.



حيث رافقه بالجولة اللواء سعيد حجازي نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، والعميد أيمن رضا رئيس مدينة أسوان.



ووجه اللواء أحمد إبراهيم، إلى الأسراع في إصلاح التلفيات، بالمنطقة التي شهدت حريق محدود في الحديقة الدولية الاستوائية مع التزام الشركة المنفذة لمشروع محور وكوبري خزان أسوان الحر أعمال أعادة الشيء لأصله سواء كان من أشجار أو نخيل أو أحواض زراعية أو مقاعد أو كابلات كهربائية وغيرها، مع استمرار إدارة الحديقة فى أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل والتشجير تمهيدًا لتحويلها إلى متنزه عالمي وقبلة للحركة السياحية الداخلية والدولية.



وأكد على ضرورة تشديد الرقابة على أعمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات من المحطة الوسيطة بما لا يؤثر على البيئة المحيطة، بجانب الإسراع فى إنهاء بوابة منطقة المحمودية ودراسة إعادة وضع خط المياه الرئيسي تحت الأرض لضمان عدم تعرضه لأي كسورات فى المستقبل.



وخلال جولته الميدانية قرر محافظ أسوان دراسة الإسراع بتشغيل موقف سيارات السيرفيس المجاور لكوبري الجزيرة مع نقل الموقف الحالي بجوار محطة السكك الحديدية إلى الموقف الجديد من أجل تفريغ المدينة من أسباب الإختناق المرورى وخاصة فى هذه المنطقة، بالإضافة إلى استغلال المساحات المجاورة فى إنشاء كافتيريات ومحلات ومسطحات خضراء، ورفع الهيش والمخلفات المواجهه للموقف.



وشدد على، ضرورة مراجعة تراخيص المبانى التى تم إنشاؤها مؤخرًا أمام مشروع خان أسوان وميدان الجزيرة مع الإزالة الفورية لأى أدوار مخالفة وتحرير محاضر لأصحاب هذه المبانى، بجانب مراجعة موقف أحد شوادر الخضروات والفاكهة الموجودة حاليًا بميدان النفق والتأكد من الجهة التى تتبعها والتراخيص التى صدرت لها مع المراقبة التموينية لأسعار السلع المطروحة فيه.



كما شدد المحافظ، على الإسراع في أنهاء تركيب خط مياه الشرب بنهاية الشهر الحالى والذى يستهدف تغذية مناطق الحكروب والسيل وأبو الريش وذلك بطول700 متر، وبقطر 500 مللى تمهيدًا لرصف الطريق المواجه لمحلات خان أسوان وهو الذى سيفتح المجال أمام تشغيل هذه المحلات وتدفق الأفواج السياحية في هذا الاتجاه.