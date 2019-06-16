ليلة مصرية في أذربيجان على هامش اجتماعات منظمة السياحة العالمية

نظمت السفارة المصرية بأذربيجان بمنزل السفير عادل إبراهيم سفير جمهورية مصر العربية لدى باكو مساء أمس حفل استقبال وليلة مصرية بأذربيجان للمشاركة فى أعمال الجلسة (110) للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية والذي ينعقد خلال الفتـرة من 16 إلى 18 يونيو الجاري بالعاصمة الأذربيجانية باكو.



حضر ممثلو البعثات الدبلوماسية من عدة دول وهى دول كرواتيا، والأردن، والكويت، والمملكة المغربية، وفلسطين، ورومانيا، والمملكة العربية السعودية، والسودان، والإمارات العربية المتحدة، وبريطانيا، إلى جانب مديرى خطوط الطيران وكبار منظمي الرحلات ورؤساء مجالس إدارات الفنادق الكبرى بأذربيچان.



حضر الحفل عدد من المسئولين الأذربيجانيين من بينهم نائب وزير الثقافة وعضو لجنة العلاقات البرلمانية المصرية الأذربيجانية بالبرلمان الأذربيجاني، ورئيس حزب الإصلاح الديمقراطى وعضو البرلمان الأذربيجاني، وعضو مجموعة الصداقة المصرية الأذربيجانية بالبرلمان الأذربيجاني، ورئيس جمعية السياحة الأذربيجانية.



بالإضافة الى حضور عدد من الشخصيات العامة منهم ملكة جمال اذربيچان لعام ٢٠١٨، وعدد من كبار الفنانين التشكيليين والكتاب والمصورين والموسيقيين وأكبر مصممي الأزياء في اذربيچان، بالإضافة الى رؤساء تحرير وممثلي كبرى وسائل الإعلام الأذربيجانية، ومجموعة من أهم المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي في اذربيچان.



وخلال الحفل أكد الحضور على عمق العلاقات والروابط التي تجمع بين مصر وأذربيچان، وأعربوا عن سعادتهم بعودة رحلات الطيران الشارتر من باكو الى القاهرة وشرم الشيخ الشهر المقبل من خلال شركة الطيران الوطنية الأذربيجانية "AZAL".



كما أشار الحضور من الفنانين التشكيليين والموسيقيين الى انهم بصدد عمل ترتيبات لعرض أعمالهم الفنية بالقاهرة قريبا وذلك في إطار تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين.



وخلال الحفل قامت وزيرة السياحة بتقديم هدية تذكارية للسفير معربة عن تقديرها للجهود التي تقوم بها السفارة المصرية في أذربيچان وخاصة فيما يتعلق بالترويج لمصر هناك.

