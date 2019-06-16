إيران تتهم واشنطن بالضلوع في هجمات خليج عمان

ألمح رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الأحد، إلى أن الولايات المتحدة تقف خلف الهجمات "المشبوهة" التي استهدفت الخميس، ناقلتي نفط في خليج عُمان في منطقة الخليج، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".



وصرّح لاريجاني، في خطاب أمام المجلس وفق ما نقلت "إرنا" ووكالة "إسنا" الطلابية شبه الرسمية، أن "الأعمال المريبة ضد ناقلات النفط في خليج عمان تأتي مكملة للعقوبات (الأمريكية ضد إيران)، لأن واشنطن لم تحقق أي نتيجة من خلال العقوبات".



وحسب الوكالتين، أشار لاريجاني إلى أنه "بالنظر إلى السجل التاريخي لأمريكا، فإن الأمريكيين استهدفوا سفنهم بالقرب من اليابان لتقديم مبررات للأعمال العدائية (ضد طوكيو) في أعقاب الحرب العالمية الثانية".