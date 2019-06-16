القاهرة : الأحد 16 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
08:34 م

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام
11:06 ص

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام
10:15 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول
06:51 م

ماذا قال مؤسس «صوت العرب» عن هيكل وقناة الجزيرة ؟

06:49 م

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك
04:02 م

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
01:30 م

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول
10:33 ص

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان
09:17 ص

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان
10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
اقتصاد
الأحد 16/يونيو/2019 - 12:12 م

بالأرقام.. نتائج انتخابات الغرفة التجارية بالقاهرة

بالأرقام.. نتائج
دعاء أبو العزم
dostor.org/2671178

أعلنت اللجنة المختصة بانتخابات غرفة القاهرة التجارية عن فوز قائمة المهندس إبراهيم العربي، في انتخابات الغرفة التي بدأت في الساعة الثامنة من صباح أمس السبت، واستمرت حتى الخامسة مساءً ثم بدأت عملية الفرز التي استمرت حتى الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الأحد.

وقالت اللجنة إن إجمالي الحضور بلغ ٥٠٣٨ ناخبًا بعدد أصوات صحيحة ٤٨٠٤ صوتًا و٢٣٤ صوتًا باطلًا.

وحصل المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة الحالي على أعلى عدد من الأصوات من بين الـ35 مرشحًا الذين خاضوا العملية الانتخابية، حيث حصل على ٢٨٢١ صوتًا، يليه أحمد الوسيمي بعدد ٢٧٦٣ صوتَا، واللواء صلاح العبد ٢٧٠٠ صوتَا، وخالد حسنين ٢٦٧٤ صوتَا، وعلي شكري ٢٦٤٤ صوتَا، وشريف يحيي 2578 صوتَا وعماد قناوي 2575 صوتًا،.

كما حصل هاني الرواس على 2526 صوتًا، وأشرف الشيمي 2457 صوتًا وسيد النواوي 2467 صوتًا، وأيمن عشري 2376 صوتًا، ومحمد المهدي 1320 صوتًا، وإيهاب سعيد 1305 صوتًا، وعاطف الأشموني 1283 صوتًا، وطلعت القواس 1267 صوتًا، وحسن سلامة 1195 صوتًا، وعبدالعزيز السيد 1167 صوتًا، وخالد حسن 1163 صوتًا وماري فوزى 1060 صوتًا.

وحصل كل من رجب العطار على 933 صوتًا ومحمد نصار 863 صوتًا، ومحمد هاشم 751 صوتًا، وفتحي فتوح 528 صوتًا، وشريف السحيمي 494 صوتًا، وإبراهيم عبد القادر 492 صوتًا، وأحمد شيحه 289 صوتًا، وحازم القماح 244 صوتًا، ومحمود موسي 224 صوتًا، وأحمد عرابي 183 صوتًا، وماريو فخري 170 صوتًا، وأشرف عربي 135 صوتًا، وسما الدسوقي 99 صوتًا، ومصطفي خالد 91 صوتًا، ومصطفى على 71 صوتًا، ووليد رمضان 65 صوتًا.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام

منذ 3 أيام

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول

منذ أقل من شهر

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى

منذ أقل من شهرين

"المالية": 1.5 تريليون جنيه حجم المصروفات فى موزانة الدولة الجديدة

منذ أقل من شهرين

غدًا.. "العربية للتصنيع" توقع عقد تصنيع 10 قطارات للخط الثالث للمترو

منذ أكثر من شهرين

البنك الدولي يشيد ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

الآن

لأول مرة.. البترول: استخدام عدادات الغاز الطبيعى مسبوقة الدفع

سعر صادم لأكبر طائرة فى العالم

"العزومات" تغرم زوجة نتنياهو 15 ألف دولار

التعليم العالى: بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية 6 يوليو

ads
ads
الأكثر قراءة

تراجع جديد فى أسعار الليمون بالأسواق

عروض مغرية تلاحق "صلاح".. واللاعب يكشف موقفه

أسعار الدولار اليوم الأحد 16 يونيو 2019

اللجنة الأوليمبية: انتخابات الزمالك التكميلية باطلة وغير قانونية

ألبومات الصور

رئيس مركز فوه يُكرم عددا من مديري الإدارات لبلوغهم سن المعاش

إعلام الأزهر يناقش مشروعات تخرج الفرقة الرابعة (صور )

بدء فرز الأصوات بانتخابات "الغرفة التجارية" بالإسكندرية

بالصور.. الإسكندرية تتزين استعدادًا لاستقبال البطولة الإفريقية

رياضة

تقارير سعودية.. الأهلي يخطط لخطف نجم الهلال

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر وغينيا اليوم

مبابي يتلقى طعنة من باريس سان جيرمان

نجم الساعة

رغبة الأسود.. هل تنقذ شخصية الكاميرون سيدورف من البداية السيئة؟

الأكثر قراءة

تراجع جديد فى أسعار الليمون بالأسواق

عروض مغرية تلاحق "صلاح".. واللاعب يكشف موقفه

أسعار الدولار اليوم الأحد 16 يونيو 2019

اللجنة الأوليمبية: انتخابات الزمالك التكميلية باطلة وغير قانونية

الرئيس نيوز

الكرملين يدعو لتقييم مسؤول لحادثة خليج عمان والتريث إلى حين الحصول على بيانات مؤكدة

خاص| آخر تطورات أزمة المختطفين في العريش: الإفراج عن المحاميين خلال 48 ساعة

اليوم .. مجلس نقابة الصحفيين يحسم تشكيل هيئة المكتب واللجان

حمدي الكنيسي: خلال ساعات الإعلان عن أماكن بيع أجهزة بث مباريات كأس الأمم

إعلامي بريطاني يحرج المتحدثة باسم الخارجية القطرية: "لماذا تحمون الإرهابيين"؟

كشكول

"المحرصاوي" يحاضر بمكتبة الإسكندرية حول "معالجة النص اللغوي"

بدء اختبار القدرات والقبول بـ"فنون تطبيقية وتمريض" بدر .. أول يوليو

بـ 18 مليون دولار.. مصر واليابان توقعان استكمال منحة عيادات "أبو الريش"

الإٍسكندرية الأزهرية: لم ترد شكاوى من امتحاني الحديث والتفاضل لطلاب الأدبي

ننشر الأوراق المطلوبة لأداء اختبار القدرات

الأمصار

صلاح يرفض عرضين من ريال مدريد ويوفنتوس

"العزومات" تغرم زوجة نتنياهو 15 ألف دولار

الصين وطاجيكستان تؤكدان أهمية تعميق الشراكة الاستراتيجية

الكويت تطالب بتدابير لازمة لحماية الممرات المائية

"بوينج" تحذر الشركات المستخدمة لطائرة "دريملاينر بي 787"

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

منوعات

دراسة: الاستماع للموسيقى يخفف آلام مرضى السرطان

إجراء بسيط يجعلك أكثر صحة وحيوية!

معلمة فلبينية تبتكر طريقة جديدة لتحية الطلاب

الصحة

ضوء شاشات الهواتف له تأثير خطير على الجلد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎