بالأرقام.. نتائج انتخابات الغرفة التجارية بالقاهرة

أعلنت اللجنة المختصة بانتخابات غرفة القاهرة التجارية عن فوز قائمة المهندس إبراهيم العربي، في انتخابات الغرفة التي بدأت في الساعة الثامنة من صباح أمس السبت، واستمرت حتى الخامسة مساءً ثم بدأت عملية الفرز التي استمرت حتى الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الأحد.



وقالت اللجنة إن إجمالي الحضور بلغ ٥٠٣٨ ناخبًا بعدد أصوات صحيحة ٤٨٠٤ صوتًا و٢٣٤ صوتًا باطلًا.



وحصل المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة الحالي على أعلى عدد من الأصوات من بين الـ35 مرشحًا الذين خاضوا العملية الانتخابية، حيث حصل على ٢٨٢١ صوتًا، يليه أحمد الوسيمي بعدد ٢٧٦٣ صوتَا، واللواء صلاح العبد ٢٧٠٠ صوتَا، وخالد حسنين ٢٦٧٤ صوتَا، وعلي شكري ٢٦٤٤ صوتَا، وشريف يحيي 2578 صوتَا وعماد قناوي 2575 صوتًا،.



كما حصل هاني الرواس على 2526 صوتًا، وأشرف الشيمي 2457 صوتًا وسيد النواوي 2467 صوتًا، وأيمن عشري 2376 صوتًا، ومحمد المهدي 1320 صوتًا، وإيهاب سعيد 1305 صوتًا، وعاطف الأشموني 1283 صوتًا، وطلعت القواس 1267 صوتًا، وحسن سلامة 1195 صوتًا، وعبدالعزيز السيد 1167 صوتًا، وخالد حسن 1163 صوتًا وماري فوزى 1060 صوتًا.



وحصل كل من رجب العطار على 933 صوتًا ومحمد نصار 863 صوتًا، ومحمد هاشم 751 صوتًا، وفتحي فتوح 528 صوتًا، وشريف السحيمي 494 صوتًا، وإبراهيم عبد القادر 492 صوتًا، وأحمد شيحه 289 صوتًا، وحازم القماح 244 صوتًا، ومحمود موسي 224 صوتًا، وأحمد عرابي 183 صوتًا، وماريو فخري 170 صوتًا، وأشرف عربي 135 صوتًا، وسما الدسوقي 99 صوتًا، ومصطفي خالد 91 صوتًا، ومصطفى على 71 صوتًا، ووليد رمضان 65 صوتًا.