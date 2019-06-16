حوت المنك يجلب 28 ألف دولار في مزاد بكوريا الجنوبية

جلب حوت من فصيلة المنك طوله 5.2 متر، عثر عليه ميتا في المياه قبالة محافظة نامهاي الكورية الجنوبية مبلغ 32.7 مليون وون (28 ألف دولار) في مزاد.



وذكر خفر السواحل الكوري أنه عثر على الحيوان ويزن طنين، في شبكة مثبتة على الشاطئ على مسافة نصف ميل جنوب المحافظة الواقعة في مقاطعة جيونجسانج جنوب البلاد.



وذكرت الشرطة بعد معاينة الجثة أنه لا توجد علامات على أنه تم اصطياد الحوت، وحصل الصياد الذي نصب الشباك شهادة تمكنه من بيع الحوت.



وأشارت صحيفة (كوريا تايمز) على الإنترنت إلى أنه يحظر صيد الحيتان في كوريا، ولكن يسمح بسحب الحيتان النافقة.