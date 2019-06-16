راشفورد يتمسك براتب أسبوعي أعلى من بوجبا للتجديد مع اليونايتد

يظل مستقبل المهاجم الشاب ماركوس راشفورد غامضا مع ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي، فى ظل عدم توصله لإتفاق من أجل تجديد عقده، الذى ينتهى فى صيف عام 2020.



ذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن ماركوس راشفورد مهاجم نادى مانشستر يونايتد، يتمسك بالحصول على مبلغ 300 ألف إسترليني أسبوعيا، من أجل التوقيع على عقده الجديد مع النادى.



أضافت الصحيفة أن فشل إدارة اليونايتد فى تجديد عقد المهاجم الشاب للفريق، قد يجعل راشفورد يفكر فى الرحيل عن النادى، فى ظل رغبة نادى برشلونة الإسبانى فى الحصول على خدماته الصيف الحالى.



وأشارت الصحيفة إلى أن راشفورد صاحب الـ21 عاما، يعتقد بأن تطوره فى كرة القدم يتطلب الحصول على راتب أكبر، مما يحصل عليه النجم الفرنسي بول بوجبا، الذى يتقاضى 270 ألف إسترليني أسبوعيا.



وكان الظهور الأول لمهاجم مانشستر يونايتد الشاب مع الفريق، فى فبراير 2016، عندما أتيحت له الفرصة من قبل المدرب الهولندى لويس فان جال، للمشاركة مع الفريق الأول فى المباريات.