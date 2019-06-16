طلاب كينيا يتفوقون على جامعة هارفارد

تفوق طلبة جامعة ستراثمور الكينية في نيروبي على نظرائهم بجامعة هارفارد الأمريكية في مسابقة المحكمة الصورية، ليكون بذلك أول فريق أفريقي يفوز بجائزة مسابقة جون هوبكنز جاكسون في القانون التجاري الدولي التي عقدت في جنيف بسويسرا.



وذكرت صحيفة (نيروبي نيوز) على الإنترنت، أن 3 طلبة بكلية القانون بالجامعة الكينية يدرسون دكتوراه القانون، واجهوا طلبة كلية الحقوق بجامعة هارفارد ليمثلوا أفريقيا للمرة الأولى في نهائيات المسابقة في نسختها 17، وذلك بعد أن تفوقوا على فرق من عدة دول أفريقية.



وحصل الفريق على منح دراسية خاصة وتدريب مما أتاح لهم الفرصة لاكتساب المعرفة القانونية في المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة، مفوضية الاتحاد الأفريقي، ومعهد التجارة العالمي.



وتعتبر المنافسة محاكاة لإجراءات تسوية المنازعات، حيث تبني الوعي بنظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية وتزود الطلاب في جميع أنحاء العالم بالمعرفة والمهارات القانونية العالمية.