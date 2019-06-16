ارتفاع مستوى الكالسيوم بمنتصف العمر يمكن أن يزيد من خطر فشل القلب

أظهر بحث جديد أن الأشخاص في منتصف العمر الذين يعانون من مستويات عالية من الكالسيوم في الشريان التاجي معرضون لخطر الإصابة بقصور القلب.



ويزيد هذا الخطر بنسبة تصل إلى 4 أضعاف لدى السود مقارنة بالأبيض، وفقًا للنتائج التي نشرت في الدورة الدموية: تصوير القلب والأوعية الدموية.



وقال هنريك موريرا الباحث في جامعة ساو باولو فى الولايات المتحدة "يمكن تفسير الميل الأكبر لأمراض القلب بين السود، جزئيًا على الأقل، لأن عوامل الخطر القلبية الوعائية أكثر انتشارًا وعادة ما تظهر في وقت مبكر لدى هؤلاء الأفراد أكثر من البيض".. وعلاوة على ذلك، فإن العوامل الوراثية ومسارات ضعف القلب المرتبطة بالعرق قد تكون متورطة في هذه الاختلافات العرقية".. عندما تتراكم اللوحة المكلسة التي تحتوي على الكالسيوم والكوليسترول والدهون، فإنها تخلق الشريان التاجي كالسيوم أو CAC..هذا يمكن أن يؤدي إلى تصلب الشرايين، مما يقلل من تدفق الدم عن طريق تضييق الشرايين ولا يرتبط هذا النوع من الكالسيوم بالكالسيوم الغذائي.



واستخدم الباحثون التصوير المقطعي المحوسب غير الجراحي لاختبار صحة الأوعية الدموية لما يقرب من 2500 شخص، كان أكثر من نصف الأشخاص الذين شملتهم الدراسة من البيض والنساء.