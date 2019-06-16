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الأحد 16/يونيو/2019 - 10:58 ص

التنمية المحلية تنظم حملات إزالة لاستعادة أملاك الدولة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد أبوالمحاسن
dostor.org/2670997

ينظم قطاع التفتيش والرقابة، بوزارة التنمية المحلية، العديد من حملات الإزالة بمختلف المحافظات، بهدف إزالة التعديات على أملاك الدولة، واسترداد الأراضي، المخالفة للقانون، التي تم السطو عليها، دون وجه حق.

ويواصل القطاع، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، ووزارة الداخلية، تنفيذ القرارات الصادر لها إزالة، في المحافظات المختلفة، لإعادة أملاك الدولة، ومنع استغلالها بما يخالف القانون، وإعادة الانضباط إلى المحافظات من جديد.

وينفذ قطاع التفتيش والرقابة، حملات الإزالة في مختلف القرى والمدن والمراكز، بهدف الحفاظ على التنسيق الحضاري لشكل مصر، وتجميل الشوارع، ومنع توقف حركة المرور، من خلال المقاهي والمطاعم غير المرخصة، التي تعرقل حركة السيارات، وتؤدي إلى إزدحام مروري.

ويعد قطاع التفتيش والرقابة بوزارة التنمية المحلية، القطاع المسئول عن تنفيذ حملات الإزالة، ومخالفات البناء، والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات.

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