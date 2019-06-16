القاهرة : الأحد 16 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:34 م

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام
11:06 ص

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام
10:15 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول
06:51 م

ماذا قال مؤسس «صوت العرب» عن هيكل وقناة الجزيرة ؟

06:49 م

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك
04:02 م

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
01:30 م

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول
10:33 ص

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان
09:17 ص

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان
10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
مصر
الأحد 16/يونيو/2019 - 10:58 ص

خطوات تسجيل الطالب في اختبارات القدرات المؤهلة لبعض الكليات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2670993

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خطوات التسجيل لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، المتاحة عن طريق شبكة الإنترنت، حيث يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع.

وقالت "ثم يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص به.. وستظهر للطالب بياناته الشخصية، والتي تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي - المحافظة - الإدارة التعليمية التابع لها الطالب - المدرسة - الشعبة التي درسها الطالب "علمية، هندسية، أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة به".

وأضافت أنه ستظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة للطالب، ويقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه فيه إلى الكلية مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

ولفتت إلى أنه عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني، وتلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة.

وأكد بيان وزارة التعليم العالي أن الكليات تلتزم أيضا بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج، منوها بأنه يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا تلك الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها، وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، ولن يعتد بأي نتائج أخري بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

وشدد البيان على أن الامتحانات تجرى في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات، ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، وأنه لن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول

منذ 4 أيام

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا

منذ 5 أيام

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية

منذ 5 أيام

فاكسيرا: توفير 8 تطعيمات فى فرع مطار القاهرة الدولي

منذ اسبوع

ملحمة «دمياط للأثاث»: 130 ألف فرصة عمل وإنقاذ الصناعة من التدهور

منذ اسبوع

السادات الجديدة: إنشاء أكبر مجمع تجاري على مساحة 80 فدانًا

الآن

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 33 درجة

إصابات بالاختناق بغاز مسيل للدموع أطلقه الاحتلال الإسرائيلى برفح

أسعار الدولار اليوم الأحد 16 يونيو 2019

الانتقالى السودانى: الإعلام حرف الحديث حول فض الاعتصام

ads
ads
الأكثر قراءة

تراجع جديد فى أسعار الليمون بالأسواق

عروض مغرية تلاحق "صلاح".. واللاعب يكشف موقفه

أسعار الدولار اليوم الأحد 16 يونيو 2019

اللجنة الأوليمبية: انتخابات الزمالك التكميلية باطلة وغير قانونية

ألبومات الصور

إعلام الأزهر يناقش مشروعات تخرج الفرقة الرابعة (صور )

بدء فرز الأصوات بانتخابات "الغرفة التجارية" بالإسكندرية

بالصور.. الإسكندرية تتزين استعدادًا لاستقبال البطولة الإفريقية

"الغرابلي" يتأكد من قوة تحمل الألواح الزجاجية لممشي حمامات كليوباترا

رياضة

ريتشارلسون يدعو نيريس إلى إيفرتون

ريال مدريد يتلقى أنباء سيئة من معسكر البرازيل

راشفورد يتمسك براتب أسبوعي أعلى من بوجبا للتجديد مع اليونايتد

نجم الساعة

رغبة الأسود.. هل تنقذ شخصية الكاميرون سيدورف من البداية السيئة؟

الأكثر قراءة

تراجع جديد فى أسعار الليمون بالأسواق

عروض مغرية تلاحق "صلاح".. واللاعب يكشف موقفه

أسعار الدولار اليوم الأحد 16 يونيو 2019

اللجنة الأوليمبية: انتخابات الزمالك التكميلية باطلة وغير قانونية

الرئيس نيوز

انطلاق فعاليات الجلسة الثانية لملتقى بناة مصر برعاية السيسي

خلال "أمم أفريقيا".. مد ساعات العمل بالمترو للثانية فجرا

مدبولي يدعو الشركات المصرية لعقد شراكات استراتيجية في إفريقيا

ملاك "دار مصر" يجددون الاستغاثة بالرئيس

تعليق جديد لابن سلمان عن مقتل خاشقجي: جريمة مؤلمة.. ونسعى لتحقيق العدالة

كشكول

التعليم العالي: 68 ألف تقدموا لوظائف الجامعات الأهلية

تعرف على أماكن اختبارات القدرات لكليات الفنون الجميلة

تعرف على أماكن اختبارات القدرات لكليات التربية النوعية

"مخازن الوادي" تبدأ استلام كتب الصف السادس الابتدائي

ننشر أماكن أداء اختبارات القدرات لكليات التربية الرياضية

الأمصار

الكويت تطالب بتدابير لازمة لحماية الممرات المائية

"بوينج" تحذر الشركات المستخدمة لطائرة "دريملاينر بي 787"

الاحتلال يواصل جرف أراضٍ جنوب نابلس

الجيش السورى يشن هجومًا على نقطة مراقبة للقوات التركية

600 ريال عمانى للحصول على الجنسية

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

منوعات

حوت المنك يجلب 28 ألف دولار في مزاد بكوريا الجنوبية

سعر صادم لأكبر طائرة في العالم

طلاب كينيا يتفوقون على جامعة هارفارد

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ "التوك توك ببلاش" لكبار السن بلجان زينهم للاستفتاء على الدستور

د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

المزيد
الصحة

ضوء شاشات الهواتف له تأثير خطير على الجلد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎