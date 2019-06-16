التعليم العالي: بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية 6 يوليو

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مكتب التنسيق سوف يستهل أعماله للعام الجاري عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة بتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وذلك وفقا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك اعتبارا من السبت المرافق 6 يوليو المقبل وحتى يوم 20 من الشهر نفسه.



وقالت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - "إنه تيسيرا علي أبنائنا الطلاب، وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية التي تدعمها الدولة بجميع أجهزتها قامت الوزارة بإتاحة الفرصة لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت، وقد تم استحداث هذه الخدمة لأول مرة عام 2017، ولاقت التجربة نجاحا كبيرا لهذا قررت الوزارة الاستمرار في تقديم هذه الخدمة لهذا العام 2019".



وأضاف البيان أن الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، هي: كليات التربية الرياضية، شعبتي التربية (الفنية والموسيقية) بكليات التربية النوعية، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر - منية النصر)، كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة)، كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف)، وكلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، شعبتي التربية الفنية بكلتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)، كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس، وكليات الإعلام.



وأشار البيان إلى أنه سيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت على الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg.