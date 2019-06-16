رودريجيز: قدمنا مباراة جيدة ضد الأرجنتين ونسعى للقضاء على قطر

عبر "خاميس رودريجيز" لاعب منتخب كولومبيا عن سعادته الشديدة بالفوز صباح اليوم على الأرجنتين في مستقبل مشوارهم ببطولة كوبا أمريكا.



ونجح لاعب بايرن ميونيخ السابق في المساهمة مع زملاءه في تحقيق نتيجة إيجابية والتغلب على "ليونيل ميسي" بهدفين نظيفين، وتصدروا جدول المجموعة الثانية.



وقال الكولومبي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "أمامنا فرصة لكتابة تاريخًا جديدًا لنا في كوبا أمريكا، والفوز اليوم يجعلنا سعداء".



وتابع: "نجحنا في استغلال الفرص التي سنحت لنا خلال المباراة، لتحقيق الفوز على الأرجنتين بعد العديد من المحاولات على مدار السنوات الماضية".



وأضاف: "قدمنا أداءٍ رائعًا اليوم، ولكن مازلنا لم نصل إلى المستوى الذي نطمح في الوصول إليه، ونرطز على مباراة قطر القادمة للفوز عليها".



ويلعب المنتخب الكولومبي مباراته الثانية بالبطولة أمام نظيره القطري يوم 19 يونيو المقبل.