القاهرة : الأحد 16 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:34 م

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام
11:06 ص

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام
10:15 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول
06:51 م

ماذا قال مؤسس «صوت العرب» عن هيكل وقناة الجزيرة ؟

06:49 م

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك
04:02 م

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
01:30 م

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول
10:33 ص

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان
09:17 ص

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان
10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
عالم
الأحد 16/يونيو/2019 - 10:56 ص

الصين وطاجيكستان تؤكدان أهمية تعميق الشراكة الاستراتيجية لتحقيق الازدهار

رئيسا الصين شي جين
رئيسا الصين شي جين بينج وطاجيكستان
أ ش أ
dostor.org/2670985

أكد رئيسا الصين شي جين بينج وطاجيكستان إمام علي رحمن أهمية تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الدولتين؛ من أجل تحقيق التنمية والازدهار بشكل مشترك.

وأشاد الرئيسان - خلال محادثات بينهما في العاصمة دوشنبه نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الأحد - بالعلاقات الصينية الطاجيكية، والتعاون في مختلف المجالات، مشيرين إلى أهمية وضع خطة عمل جديدة لتنمية العلاقات الثنائية، مع التزام الدولتين بتطوير كافة جوانب الصداقة، وتدعيم بناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية.

وقال بينج إن التوافقات والنتائج التي تحققت خلال القمة الخامسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا) بطاجيكستان، أرسلت رسائل إيجابية وضخت زخما إيجابيا في العالم، متعهدا بمواصلة دعم بلاده لطاجيكستان التي تتولى رئاسة (سيكا) حاليا؛ لزيادة رفع مستوى التعاون في هذا الإطار.

وأضاف أن الصين تدعم بقوة طاجيكستان في اتباع مسار تنمية يلائم ظروفها الوطنية، وتدعم جهودها المبذولة في حماية السيادة والأمن الوطنيين، معربا عن استعداد الصين لتعزيز العلاقات الثنائية، ومستوى التعاون في مختلف المجالات، وكذلك البناء المشترك للمجتمعين التنموي والأمني لدى البلدين.

وحث بينج الجانبين على مواصلة دعم بعضهما البعض بقوة في القضايا المتعلقة بمصالحهما المشتركة، منوها بدعم طاجيكستان الدائم للبناء المشترك للحزام والطريق.

ولفت إلى أهمية تعزيز التضافر بين مبادرة الحزام والطريق واستراتيجية التنمية الوطنية الطاجيكية، الاستفادة من الإمكانات، زيادة جودة التعاون، وتعميق التعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة، معربا عن استعداد الصين لمساعدة طاجيكستان في تطوير التحديث الزراعي، المشاركة الفعالة في إنشاء المناطق الاقتصادية الحرة في طاجيكستان، وتعزيز التبادلات الثقافية والتعليمية والسياحية.

وشدد بينج على ضرورة تعميق الجانبين للتعاون في مكافحة "قوى الشر الثلاث"، "الإرهاب، الانفصالية، والتطرف"، والجرائم المنظمة العابرة للحدود، مكافحة المخدرات، الأمن الإلكتروني لحماية أمن الدولتين، والسلام والاستقرار على الصعيد الإقليمي.

من جانبه، قال رحمن إن تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين إحدى أولويات بلاده الدبلوماسية، مبديا استعداد دوشنبه لتعزيز التعاون الثنائي في المشروعات الرئيسية في مجالات مثل الطاقة والبتروكيماويات، الطاقة الكهرومائية، وبناء البنية التحتية في إطار الحزام والطريق؛ وذلك لمساعدة طاجيكستان في تحقيق أهدافها الصناعية، إلى جانب تعزيز التبادلات الشعبية في مجالات مثل الشباب والتعليم والثقافة.

وأكد رحمن التزام طاجيكستان بالعمل مع الصين في مكافحة "قوى الشر الثلاث"، تعزيز إنفاذ القانون والتعاون الأمني​​، وزيادة التنسيق في الشؤون متعددة الأطراف داخل منظمة شنجهاي للتعاون والأطر الأخرى.

وأصدر الجانبان - عقب المباحثات - بيانا مشتركا، أكدا فيه مواصلة دعم بعضهما البعض في القضايا المتعلقة بمصالحهما الأساسية، مثل السيادة الوطنية والأمن والسلامة الإقليمية، وإعطاء الأولوية لتنمية العلاقات الثنائية في السياسات الخارجية لكل جانب، كما تعهدا بتعزيز المواءمة المتعمقة بين مبادرة الحزام والطريق، واستراتيجية التنمية الوطنية لطاجيكستان حتى عام 2030 ؛ بهدف بناء مجتمع للتنمية بين الصين وطاجيكستان، مع تعزيز التعاون الأمني، ومواصلة التعاون في مجالات الثقافة، التعليم، العلوم، الصحة، الرياضة، وغيرها من المجالات، بالإضافة إلى توسيع التبادلات بين وسائل الإعلام، الفن، والمنظمات الشبابية.

وسيواصل الجانبان - وفقا للبيان - تعزيز الدعم والتعاون المتبادلين في الأمم المتحدة، ومنظمة شنجهاي للتعاون ومؤتمر سيكا وغيرها من الأطر متعددة الأطراف، كما سيواصلان تبادل وجهات النظر، وتنسيق المواقف بشكل مناسب بشأن القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية؛ للتصدي المشترك للتحديات العالمية والإقليمية.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 15 ساعة

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام

منذ يومين

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"

منذ 3 أيام

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان

منذ 5 أيام

البرلمان المغربى يقر مشروع قانون الأمازيغية

منذ اسبوع

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني

منذ اسبوع

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"

الآن

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 33 درجة

إصابات بالاختناق بغاز مسيل للدموع أطلقه الاحتلال الإسرائيلى برفح

أسعار الدولار اليوم الأحد 16 يونيو 2019

الانتقالى السودانى: الإعلام حرف الحديث حول فض الاعتصام

ads
ads
الأكثر قراءة

تراجع جديد فى أسعار الليمون بالأسواق

عروض مغرية تلاحق "صلاح".. واللاعب يكشف موقفه

أسعار الدولار اليوم الأحد 16 يونيو 2019

اللجنة الأوليمبية: انتخابات الزمالك التكميلية باطلة وغير قانونية

ألبومات الصور

إعلام الأزهر يناقش مشروعات تخرج الفرقة الرابعة (صور )

بدء فرز الأصوات بانتخابات "الغرفة التجارية" بالإسكندرية

بالصور.. الإسكندرية تتزين استعدادًا لاستقبال البطولة الإفريقية

"الغرابلي" يتأكد من قوة تحمل الألواح الزجاجية لممشي حمامات كليوباترا

رياضة

ريتشارلسون يدعو نيريس إلى إيفرتون

ريال مدريد يتلقى أنباء سيئة من معسكر البرازيل

راشفورد يتمسك براتب أسبوعي أعلى من بوجبا للتجديد مع اليونايتد

نجم الساعة

رغبة الأسود.. هل تنقذ شخصية الكاميرون سيدورف من البداية السيئة؟

الأكثر قراءة

تراجع جديد فى أسعار الليمون بالأسواق

عروض مغرية تلاحق "صلاح".. واللاعب يكشف موقفه

أسعار الدولار اليوم الأحد 16 يونيو 2019

اللجنة الأوليمبية: انتخابات الزمالك التكميلية باطلة وغير قانونية

الرئيس نيوز

انطلاق فعاليات الجلسة الثانية لملتقى بناة مصر برعاية السيسي

خلال "أمم أفريقيا".. مد ساعات العمل بالمترو للثانية فجرا

مدبولي يدعو الشركات المصرية لعقد شراكات استراتيجية في إفريقيا

ملاك "دار مصر" يجددون الاستغاثة بالرئيس

تعليق جديد لابن سلمان عن مقتل خاشقجي: جريمة مؤلمة.. ونسعى لتحقيق العدالة

كشكول

التعليم العالي: 68 ألف تقدموا لوظائف الجامعات الأهلية

تعرف على أماكن اختبارات القدرات لكليات الفنون الجميلة

تعرف على أماكن اختبارات القدرات لكليات التربية النوعية

"مخازن الوادي" تبدأ استلام كتب الصف السادس الابتدائي

ننشر أماكن أداء اختبارات القدرات لكليات التربية الرياضية

الأمصار

الكويت تطالب بتدابير لازمة لحماية الممرات المائية

"بوينج" تحذر الشركات المستخدمة لطائرة "دريملاينر بي 787"

الاحتلال يواصل جرف أراضٍ جنوب نابلس

الجيش السورى يشن هجومًا على نقطة مراقبة للقوات التركية

600 ريال عمانى للحصول على الجنسية

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

منوعات

حوت المنك يجلب 28 ألف دولار في مزاد بكوريا الجنوبية

سعر صادم لأكبر طائرة في العالم

طلاب كينيا يتفوقون على جامعة هارفارد

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

ضوء شاشات الهواتف له تأثير خطير على الجلد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎