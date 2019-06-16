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الأحد 16/يونيو/2019 - 10:52 ص

سقوط 47 متهما من تجار المخدرات والأسلحة في حملات أمنية بالجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ندى حمدي
dostor.org/2670974

داهمت الأجهزة الأمنية بالجيزة عددا من البؤر الإجرامية ونجحت في إلقاء القبض على 47 متهما من تجار المخدرات والأسلحة.

وأسفرت الحملات التي قادها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بإشراف من اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بعد استهداف عدد من بؤر بيع المخدرات عن ضبط 38 متهما – 36 قضية اتجار وقضية تعاطي – 2760 جرام حشيش – 846 قرص- 130 جرام استروكس – 226 جرام هيروين.

اما في مجال الاسلحة النارية فتمكنت من ضبط 9 متهمين و9 قضايا دفاع عن النفس وطبنجه عيار 9 مم و8 فرد خرطوش محلى الصنع و5 طلقات مختلفة الأعيرة.

تم تحرير المحاضر اللازمة وأحيلت للنيابات المختصة للتحقيق.

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