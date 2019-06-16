سقوط 47 متهما من تجار المخدرات والأسلحة في حملات أمنية بالجيزة

داهمت الأجهزة الأمنية بالجيزة عددا من البؤر الإجرامية ونجحت في إلقاء القبض على 47 متهما من تجار المخدرات والأسلحة.



وأسفرت الحملات التي قادها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بإشراف من اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بعد استهداف عدد من بؤر بيع المخدرات عن ضبط 38 متهما – 36 قضية اتجار وقضية تعاطي – 2760 جرام حشيش – 846 قرص- 130 جرام استروكس – 226 جرام هيروين.



اما في مجال الاسلحة النارية فتمكنت من ضبط 9 متهمين و9 قضايا دفاع عن النفس وطبنجه عيار 9 مم و8 فرد خرطوش محلى الصنع و5 طلقات مختلفة الأعيرة.



تم تحرير المحاضر اللازمة وأحيلت للنيابات المختصة للتحقيق.