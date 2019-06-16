تشكيل مصر ضد غينيا اليوم 16 يونيو استعدادا لأمم افريقيا 2019

تترقب الجماهير المصرية منتخب الفراعنة الأول لخوض مباراته الودية الثانية أمام غينيا اليوم الأحد في إطار الاستعدادات لكأس أمم إفريقيا.



وتنطلق منافسات بطولة أمم إفريقيا يوم الجمعة المقبل الموافق 21 يونيو الحالي وتنتهي يوم 19 يوليو بمشاركة 24 متتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة.



وتقام مباراة مصر وغينيا مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية. طالع موعد المباراة والقنوات الناقلة من هنا.



وأظهرت التدرييات الختامية لمنتخب مصر ملامح التشكيل الذي قد يبدأ به المكسيكي خافيير اجيري مباراته أمام نظيره الغيني.



تشكيل منتخب مصر المتوقع لمباراة غينيا الودية اليوم الأحد

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.



خط الدفاع: أحمد حجازي، باهر المحمدي، أيمن أشرف، أحمد المحمدي.



خط الوسط: محمد النني، طارق حامد، عبدالله السعيد، محمود حسن تريزيجيه، عمرو وردة.



خط الهجوم: مروان محسن.



يذكر أن منتخب مصر فاز على تنزانيا بهدف نظيف في المباراة الودية التي أقيمت على استاد برج العرب يوم الجمعة الماضي.