المركزي الأوروبي: المرونة الحل الأمثل لتثبيت نسبة التضخم

قال إيوالد نووتني العضو بالمجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي إنه يفضل تبنى توجه أكثر مرونة لتحقيق الهدف الذي رصده البنك المتعلق بنسبة التضخم.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نووتني القول " أعتقد أنه سوف يكون من المنطقي أن يكون هناك مزيد من المرونة، مثلما فعلت البنوك المركزية في إسرائيل والتشيك".



ويدعم نووتني إبقاء نسبة التضخم التي حددها البنك عند 2%، ولكن " إعطاء مرونة الارتفاع أو الانخفاض عن هذه النسبة بواقع 1 %".



وأفادت صحيفة هاندلسبلات الألمانية بأن البنك المركزي الأوروبي يعد لقيام بأمر" يشبه " المراجعة التي قام بها بنك الاحتياط الاتحادي لاستراتيجية سياسته النقدية. ولم تقدم الصحيفة المزيد من المعلومات حول المراجعة، غير أنها قالت إن هذه المراجعة سوف تكون منطقية في ظل التغيرات التي حدثت هذا العام.