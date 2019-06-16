الإنتاج الحربي: لدينا أنشطة كثيرة في إنتاج المعدات بجودة أفضل

قال وزير الإنتاج الحربي محمد سعيد العصار، إن الوزارة لديها أنشطة كثيرة في إنتاج المعدات بجودة أفضل، كما نتطلع للعمل في السوق العربية والأفريقية خلال الفترة القادمة بمزيد من المشروعات، جاء ذلك خلال كلمته في ملتقى "بناة مصر" اليوم الاحد.



ويبحث ملتقى "بناة مصر" فى دورته الخامسة الفرص الاستثمارية المتاحة لشركات المقاولات، وشركات مواد البناء المصرية فى إعادة إعمار دولتى ليبيا والعراق، ومشروعات الربط التى تعتزم إقامتها مصر مع بعض البلدان العربية سواء فى مجال الكهرباء أو الطرق، ودعم جهود الدولتين فى إعادة إعمار المناطق المدمرة التى كان يسيطر عليها التنظيمات الإرهابية، وذلك فى إطار التكامل بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص فى تعزيز العلاقات الاستراتيجية ودعم التنمية فى البلدان العربية الشقيقة.



ويشهد الملتقى مشاركة المهندس على السنافى رئيس اتحاد المقاولين العراقيين والعرب، وعبد المجيد كوشير رئيس اتحاد المقاولين بليبيا، فى الجلسة الرئيسية للملتقى لاستعراض المشروعات التى تنفذها الحكومتان فى إطار خططهما لإعادة الإعمار، والإجراءات الضرورية اللازمة لتطوير الاستثمارات فى قطاع التشييد والبناء وتحقيق التنمية المستدامة فى الدولتين، والإطارات اللازمة لمشاركة الشركات المصرية فى عملية إعادة الإعمار، فى ظل تأثر العديد من المدن والمحافظات بأحداث الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي، ووصلت نسبة الضرر فى بعضها إلى 70٪.