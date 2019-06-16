اليوم.. إطلاق المرحلة الثانية من مودة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، إطلاق المرحلة الثانية من برنامج مودة للحد من معدلات الطلاق.



وقال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المرحلة الثانية تستهدف تدريب 500 من مكلفي الخدمة العامة فى محافظتي القاهرة والجيزة لمدة عشرة، موضحا أنه سيتم تعميم مشروع مودة للحد من معدلات الطلاق، على كل الجامعات بداية العام الدراسي المقبل بعد التنسيق مع وزارة التعليم العالى.



وأضاف فى تصريحات لـ "الدستور"، أن البرنامج يستهدف مكلفات الخدمة العامة، كشريحة جديدة من الشباب، مشيرا إلى المرحلة التجريبية التى استهدفت 5 جامعات وهم " القاهرة وعين شمس وحلوان والإسكندرية وبورسعيد"، ما يقرب من 20 ألف طالب جامعي.



من جانبها أكدت رمزة حسين مدير مشروع مودة أن المتدربين من مكلفي الخدمة العامة، سيتلقون تدريبًا حول مفهوم التربية الأسرية الإيجابية والجوانب الاجتماعية في العلاقات الأسرية والجوانب الصحية والطبية وأهمية الوعى بها للحفاظ على الروابط الأسرية، كما ذكرت أن البرنامج التدريبي يتناول التوعية بالجوانب الشرعية في الحفاظ على الأسرة، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة تطبيقية مكملة للجانب النظري للتدريب.



وأوضح أيمن عبد العزيز المنسق التنفيذي للمشروع، أن المرحلة الأولى تضمنت تدريب عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المستهدفة من الأساتذة المتميزين والمعروف عنهم القبول لدى الطلاب حيث درّب كل متدرب 100 طالب على الأقل على كيفية تطبيق الأساليب والطرق العلمية التربوية الصحيحة للحفاظ على التفاهم بين الزوجين وتدعيم الترابط الأسرى والتدريب على فض المنازعات بين الزوجين لخفض مستوى نسب الطلاق وبخاصة في المراحل الأولى من عمر الزواج، وأسفر التدريب وفقًا لما ذكره عبد العزيز إلى الوصول إلى توعية 21 طالب وطالبة بالجامعات المختلفة.



وأضاف عبد العزيز أن المجتمع المصري في حاجة لمثل تلك المبادرات للحد من الارتفاع المضطرد في حالات الطلاق التي ارتفعت في مصر إلى 198 ألف حالة سنويًا بمتوسط 542 حالة يوميًا وأن مودة يعمل على الحد من نسب الطلاق من خلال تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من الطلاق ومراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.