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الأحد 16/يونيو/2019 - 10:47 ص

صلاح يرفض عرضين من ريال مدريد ويوفنتوس

صلاح
صلاح
وكالات
dostor.org/2670963

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم الأحد، أن محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزيين، رفض عرضين من ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي هذا الصيف.

ووفقا للصحيفة البريطانية فإن ريال مدريد ويوفنتوس عرضا نحو 150 مليون جنيه إسترليني لضم صلاح ولكن اللاعب المصري يبدو أنه يفضل البقاء في أنفيلد خاصة بعد التتويج بلقب النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا.

وكان صلاح مرشحا بقوة للرحيل عن ليفربول هذا الصيف والانتقال إلى الدوري الإسباني أو العودة إلى الدوري الإيطالي، حيث سبق له اللعب في فيورنتينا وروما.

ولكن النجم المصري صاحب الـ71 هدفا خلال 104 مباريات مع ليفربول، قرر تأجيل أي خطوة تتعلق بمستقبله ربما إلى ما بعد نهاية الموسم المقبل.

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