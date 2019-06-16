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الأحد 16/يونيو/2019 - 10:46 ص

موعد مباراة قطر وباراجواي في كوبا أمريكا 2019

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2670962

يستهل منتخب قطر مشواره في بطولة كوبا أمريكا 2019 اليوم الأحد بمواجهة قوية أمام باراجواي في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثانية.

ويشارك المنتخب العربي لأول مرة في هذه المسابقة القارية، وجاءت من خلال دعوة رسمية لاتحاد أمريكا الجنوبية بالإضافة لمنتخب اليابان.

ونجحت قطر في بداية العام الحالي الحصول على بطولة كأس آسيا بعد تغلبها على اليابان بنتيجة 3-1، والتي كانت تحتضنها الآمارات العربية.

موعد مباراة قطر وباراجواي في كوبا امريكا
تبدأ المباراة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتقام على ملعب "ماراكانا" الشهير بمدينة "ريو دي جانيرو".

ويدير المباراة الحكم البيروفي "دييجو هارو".

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القنوات الناقلة لمباراة قطر وباراجواي في كوبا امريكا
تبث المباراة على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، عبر قناتي "Bein Max 3" و "Bein Max 4".

معلقي مباراة قطر وباراجواي في كوبا أمريكا
أسندت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" تعليق المباراة لكلًا من

القطري "يوسف سيف" على "Bein Max 3"، السوداني "سوار الذهب" مع "هيثم فاروق" على "Bein Max 4".

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