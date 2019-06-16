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اقتصاد
الأحد 16/يونيو/2019 - 10:45 ص

اسهم "بايونيرز" تصعد 5 % بعد تلق عرض بيع " اراب ديري"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اكرم عمران
dostor.org/2670959

صعد أسهم شركة بايونيرز القابضة بنحو واضح فور الإعلان عن تلقيها عرضا من شركة هولندية للاستحواذ على إحدى شركاتها التابعة " اراب ديري"، حيث ارتفع سهم الشركة بنسبة اقتربت من 5 % ليسجل مستوى 6.76 جنيها للسهم بتداولات بلغت قيمتها 19.8 مليون جنيه، بعد التعامل على 2.9 مليون سهما.

وأعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، منذ قليل، عن تلقى شركتها التابعة العربية لمنتجات الألبان-آراب ديرى، والمملوكة لها بنسبة 70%، مخاطبة من شركة friesland campina international holding، لإجراء الفحص النافى للجهالة، للاستحواذ على كامل أسهم اراب ديرى.

وأضافت بايونيرز فى افصاحها للبورصة، اليوم الأحد، أن مجلس إدارة الشركة العربية لمنتجات الألبان-اراب ديرى- باندا، دعا إلى جلسة طارئة، ووافق على تمكين شركة friesland campina international holding، بإجراء الفحص النافى للجهالة.

شركة friesland campina international holding، هى جزء من شركة Royal friesland campina group، وهى شركة ألبان متعددة الجنسيات مقرها هولندا، وجميع أسهمها مملوكة لجمعية من أكثر من 12 ألف عضو من المزارعين بهولندا.

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