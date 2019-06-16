موعد مباراة أوروجواي والإكوادور في كوبا أمريكا 2019

يفتتح منتخب أوروجواي مشواره في بطولة كوبا أمريكا صباح يوم غدًا الأثنين بمواجهة قوية أمام الإكوادور في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.



ويمتلك منتخب السيليستي الرقم القياسي للفوز بتلك المسابقة، حيث نجح على مدار تاريخها في حصد اللقب خلال 15 نسخة كان آخرها في عام 2011.



بينما كان أفضل مركز وصل إليه الإكوادور في البطولة كان الرابع في بطولتي 1959 و 1993.



موعد مباراة أوروجواي والاكوادور في كوبا امريكا

تبدأ المباراة غدًا في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت القاهرة، الواحدة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.



وتقام على ملعب "مينيرو" الشهير بمدينة "بيلو هوريزونتي".



ويدير المباراة الحكم البرازيلي "أندرسون دارونكو".



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القنوات الناقلة لمباراة أوروجواي والاكوادور في كوبا امريكا

تبث المباراة على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، عبر قناتي "Bein Max 3" و "Bein Max 4".



معلقي مباراة أوروجواي والإكوادور في كوبا أمريكا

أسندت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" تعليق المباراة لكلًا من



التونسي "رءوف خليف" على "Bein Max 3"، المصري "أحمد عبده" مع المحلل التونسي "حسام الحاج علي" على "Bein Max 4".